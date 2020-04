Corona-update | Maatregelen voor paasweekend, tóch feest bij 100-jarige opa en zorgen in Zwolse gevangenis

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: Pakketbezorgers willen meer loon door de enorme drukte, Opa de Grijff uit Zutphen viert zijn honderdste verjaardag en op meerdere plekken worden in het paasweekend maatregelen genomen.

Belangrijkste feiten: • Het dodental ten gevolge van het coronavirus is in Nederland de afgelopen 24 uur met 134 gestegen naar 2.248.

• Het aantal mensen dat is opgenomen op de intensive care is voor het eerst afgenomen. Er liggen sinds vandaag zestien minder mensen op de ic.

• Het aantal ziekenhuisopnames is met 308 toegenomen. In totaal liggen er 7.735 in het ziekenhuis of hebben er gelegen.

• 20.549 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 969.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

Streep door gondelvaart Belt-Schutsloot

De gondelvaart in Belt-Schutsloot gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft dat besloten omdat gondelbouwers niet genoeg tijd overhouden om een kwalitatief goede gondelvaart neer te zetten. Het evenement zou op 14 augustus gehouden worden.

Coronamaatregelen blijven nodig

Als we vanaf 1 juni alle maatregelen, en dan vooral het houden van afstand en het thuisblijven bij ziekte, laten varen, kan dat zorgen voor nieuwe problemen op de ic's. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care. ,,De impact van het loslaten van social distancing-maatregelen is zeer groot. Het gevaar is een enorme toename als je versoepelt.”

Gevangenisverpleegkundige maakt zich zorgen

Sanne is verpleegster in de Zwolse gevangenis. Via social media geeft ze een kijkje in haar dagelijkse werk. En ook in de gevangenis is corona het gesprek van de dag. ,,Het is een een pittige situatie voor gedetineerden en personeel.’

Volledig scherm © Frans Paalman

Toeristische wegen en trekpleisters dicht rondom het paasweekend

Met Pasen in aantocht worden er verschillende maatregelen genomen. Zo gaat de toeristenweg op de Sallandse Heuvelrug dicht. De gemeenten zijn bang voor grote groepen motorrijders, die afgelopen weekend ook al massaal naar het natuurgebied kwamen. Ook in Gelderland gaan er meerdere wegen en trekpleisters op slot.

Bouwmarkt Hornbach hanteert een extra streng winkelbeleid en laat minder klanten binnen. Ook wordt de toestroom op de parkeerplaatsen gereguleerd. De Bataviahaven in Lelystad is tijdens dit weekend gesloten en ook Giethoorn in is een vaarverbod. Premier Mark Rutte heeft een klemmend beroep op Nederland gedaan om Pasen thuis te vieren.

Uitzendkrachten zitten zonder werk

Bijna de helft van de uitzendkrachten, 49 procent, zit op dit moment zonder werk. Van de mensen die nog wel werk hebben, is 40 procent bang om zijn baan te verliezen. 49 procent zegt minder te verdienen omdat er minder werk is.

Opa de Grijff viert honderdste verjaardag in coronatijd

Hij had graag een feestje willen geven, maar door de coronamaatregelen mocht dat niet. Toch is opa de Grijff vandaag flink in het zonnetje gezet op zijn honderdste verjaardag. De oudste inwoner van Zutphen werd door veel plaatsgenoten verrast met cadeau's en felicitaties.

Volledig scherm © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Aantal patiënten op ic's daalt

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is het aantal patiënten op de intensive care gedaald. In totaal liggen er nu 1.408 mensen op een ic. Dinsdag waren dat er 1.424. De daling komt volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) doordat er minder mensen in het ziekenhuis worden opgenomen.

Toch wordt er eind april een piek in het aantal opnames verwacht omdat mensen langer in het ziekenhuis moeten blijven, maar daarvoor lijken genoeg bedden beschikbaar te zijn. Volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel is het aantal bezette plekken voor 1 juni weer onder de normale capaciteit.

Volledig scherm © PR

Oproep voor ruimere compensatie zzp’ers

Organisaties van en voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben in een brief aan het kabinet gevraagd om zzp’ers ruimer te compenseren. Ze vinden dat er een te groot verschil is tussen behandeling van mensen in loondienst en zelfstandigen. ,,Veel zzp’ers zijn een fors deel van hun inkomen kwijt, maar kunnen nauwelijks ergens aanspraak op maken omdat zij nog boven de bijstandsnorm uitkomen", stelt Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw.

Pakketbezorgers willen meer loon