Corona-update | Meer patiënten op ic, Scania hervat productie en Nunspeet geraakt door dood 40 inwoners

VideoDe nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: Johan Heijink uit Gramsbergen is veilig teruggekeerd uit Peru en Deventer bedrijven maken 4 miljoen mondkapjes voor corona-afdelingen.

Belangrijkste feiten:

• In totaal zijn al 2.396 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Volgens de nieuwste cijfers van vandaag stierven in een etmaal 148 mensen.

• Het aantal ziekenhuisopnames is met 237 toegenomen.

• 21.762 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 1.213.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

Aantal patiënten op intensive care iets gestegen, naar 1417

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is weer iets gestegen. In totaal liggen nu 1417 mensen op een ic. Gisteren waren het er 1408. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vanmiddag bekend. Wel liggen er opnieuw iets minder mensen op de ‘gewone’ ziekenhuisbedden: gisteren 2765, vandaag nog 2731, Gisteren was het aantal ic-patiënten gedaald ten opzichte van dinsdag. Dat was de eerste daling sinds de uitbraak van het coronavirus.

Johan Heijink uit Gramsbergen is terug uit Peru, maar stapt zo weer in het vliegtuig

Elektrospecialist Johan Heijink (54) uit Gramsbergen is terug uit Peru. Daar was hij voor een klus. Hij is donderdag veilig geland op Schiphol. Van totale lockdown naar intelligente lockdown. ,,Maar die anderhalve meter met mijn gezin gaat niet lukken.” Hij verbleef in de stad Arequipa, met een collega en andere Nederlanders. Die stad heeft een militair vliegveld, maar een binnenlandse vlucht was niet toegestaan. Dus werd vorige week maandag een busje geregeld, zodat hij en andere Nederlanders konden vertrekken naar het vliegveld in Lima, van waaruit ze terug vlogen. De klus in Peru is nog niet klaar. Johan: ,,Weer reizen? Ja hoor, dat durf ik wel.”

Volledig scherm Johan Heijink, wachtend op de bus naar Lima. © Johan Heijink

Scania-fabrieken in Zwolle en Meppel gaan weer draaien

De Scania-fabrieken in Zwolle en Meppel gaan weer produceren nadat ze vanwege de coronacrisis een maand hebben stilgelegen. In Zwolle wordt de productielijn op 20 april weer - gefaseerd - gestart. De lakstraten en spuitcabines in Meppel zijn vanaf 28 april weer operationeel. De fabrieken in Zwolle en Meppel sloten op 20 maart tijdelijk de deuren omdat zij niet meer alle benodigde onderdelen binnen kregen. Alle buitenlandse leveranciers, onder andere uit Frankrijk en Italië, lagen toen stil vanwege de coronacrisis. ,,Onze meest cruciale leveranciers kunnen nu weer leveren’’, zegt woordvoerder Nicolien Vrielink van Scania.

Voorganger Baptistengemeente Apeldoorn en Emmeloord genezen van corona

Hij voelde een enorme opluchting, die ochtend - vorige week - toen de thermometer voor het eerst in vijftien dagen geen verhoging meer aangaf: coronavrij. ,,Ik ben erdoor”, dacht voorganger Erik van Duyl (53) van de Baptistengemeente Apeldoorn en Emmeloord. ,,Ik hield me in die weken voor dat ik niet bang was. Maar toen ik zag dat de koorts weg was, besefte ik pas dat ik onder spanning heb geleefd.” Nog zonder angst voor het coronavirus had Van Duyl in Apeldoorn in de tweede week van maart een bijeenkomst belegd voor leden van de Baptistengemeente. Twintig leden kwam er op af, vijftien werden ziek. Dat gold ook voor Van Duyl, die zijn periode van vijftien dagen in quarantaine achter de rug heeft.

Volledig scherm Voorganger Erik van Duyl: ,,Toen ik zag dat de koorts weg was, besefte ik pas dat ik onder spanning heb geleefd.” © Kevin Hagens

Deventer bedrijven maken 4 miljoen mondkapjes voor corona-afdelingen

De Nederlandse bedden- en matrassenproducent Koninklijke Auping heeft samen met Panton, het Deventer ontwerpbureau voor de zorg, opdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om hoogwaardige mondkapjes voor de zorg te gaan produceren. Het gaat in eerste instantie om 4 miljoen stuks. Auping en Panton hebben een mond-neusmasker ontworpen om zorgprofessionals die in aanraking komen met coronapatiënten te beschermen.

Geen sluiting van wegen of gebieden in IJsselland, wel veel controles

Er worden komend paasweekend geen wegen of gebieden afgesloten in de regio IJsselland. Dat meldt de veiligheidsregio vandaag. Wel zal er ‘veelvuldig’ worden gecontroleerd en doen burgemeesters een klemmende oproep: ‘Ga niet onnodig reizen’. Het besluit in IJsselland om niet op voorhand plekken af te sluiten verschilt van maatregelen in bijvoorbeeld Noord- en Oost-Gelderland en Twente. Daar worden wel wegen en toeristische trekpleisters gesloten. Burgemeesters in IJsselland doen echter een beroep op het ‘gezonde verstand’ van hun inwoners.

Volledig scherm Lekker fietsen op de dijk, het kan in het paasweekeinde in de regio IJsselland. © Rob Voss

Covid-app kan niet verplicht worden, zegt krappe meerderheid van 56%

Het merendeel van de mensen wil zijn privacy opgeven in de strijd tegen het coronavirus, maar slechts een minderheid vindt dat de app die daarvoor nodig is dan ook maar verplicht moet worden. Dat is een conclusie die te trekken is uit een online onderzoek van De Stentor. Aan het onderzoek deden tot vandaag ruim 5800 mensen deel. 56% daarvan vindt dat de app bij invoer alleen op basis van vrijwilligheid op een telefoon geïnstalleerd moet worden.

Veertig inwoners van Nunspeet overleden aan corona

Zo’n veertig inwoners van de gemeente Nunspeet zijn overleden door corona. Dat schrijft burgemeester Breunis van der Weerd in een open brief. ,,Meer dan de helft daarvan zien we in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar zijn geen woorden voor. Wat een verdriet.” Precies een maand geleden werd de eerste besmetting vastgesteld. Het ging om een man in Elspeet. Sindsdien grijpt het virus snel om zich heen in de gemeente Nunspeet. Samen met Heerde hoort het bij de zwaarst getroffen gemeenschappen op de Veluwe.