Corona-update | Meer verstoppingen in riool sinds coronamaatregelen, mondkapjesplicht in Duitsland

VIDEOHet nieuws omtrent het coronavirus volgt zich in zo’n hoog tempo op, dat het bijna niet bij te benen is. Daarom maken we elke dag een overzicht van de laatste regionale ontwikkelingen uit Oost-Nederland. Zo bent u snel helemaal bij.

De belangrijkste cijfers op een rij: • Het RIVM noteerde 138 sterfgevallen in het afgelopen etmaal. • In een dag tijd werden 124 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. • In totaal zijn 34.842 mensen positief getest op het coronavirus

Stentor-verslaggeefster Alice van Eijk woont in Heerde en ziet het spoor van ellende dat het coronavirus in haar woonplaats trekt. ,,Ik hoor dagelijks de loeiende sirenes van ambulances en er hebben volgens mij nooit eerder zoveel traumaheli’s boven mijn huis gevlogen als de afgelopen weken.’’ In dit artikel laat ze weten hoe de boodschap van Mark Rutte bij haar binnenkomt en geeft ze aan lichtpuntjes te zien in de nieuwe fase.

Mondkapjesplicht over de grens

Binnenkort boodschappen halen over de grens? Let dan goed op. De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen gaan vanaf aankomende maandag het dragen van mondkapjes verplichten. De aan Gelderland en Overijssel grenzende deelstaten volgen daarmee het voorbeeld van andere deelstaten waar het dragen ook wordt verplicht, al dan niet alleen in het ov.

Volledig scherm © ANP

Voormalig Tweede Kamerlid Koos van den Berg van de SGP is gisteren op 77-jarige leeftijd overleden aan complicaties die het gevolg waren van het coronavirus. Van den Berg zat zestien jaar in de Tweede Kamer en was woonachtig in Nunspeet.

Verstoppingen

De gemeente Voorst ziet sinds het coronavirus het aantal verstoppingen in het riool toenemen. Medische handschoenen, schoonmaakdoekjes en mondkapjes, er wordt van alles door de wc gespoeld. . ,,Mensen weten vaak helemaal niet dat ze bepaalde spullen niet door de wc mogen spoelen. Wij leggen hun dan uit wat wel en niet kan. Om zo toekomstige verstoppingen te voorkomen. Maar dat kan nu niet. Hopelijk worden mensen oplettender als ze dit lezen,’’ aldus rioolvakman Katrinus Schipper.

Volledig scherm Onderhoudsmonteur Katrinus Schipper aan het werk bij een pomp. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Festivals

Nu er een streep door het festivalseizoen is gezet, moeten organisaties veel beslissingen nemen. Bij Lowlands waren ze al vanaf september bezig en al dat werk is nu voor niets geweest. Voor de editie van 2021 beginnen ze weer bij nul. ,,Een deel zal terug kunnen komen, maar we zijn ook afhankelijk van de beschikbaarheid van internationale acts.”

Een andere groot festival dat niet doorgaat is de Zwarte Cross. De organisatie liet vandaag van zich horen en lieten dat de kaarten voor het afgelaste festival ook volgend jaar geldig zijn.

Volledig scherm © ANP Kippa

Verwarring

Binnen de muziekbranche is verwarring ontstaan na de persconferentie over de verlenging van de coronamaatregelen. Vallen optredens bij poppodia Hedon nou onder evenementen, die tot 1 september niet mogen plaatsvinden, of onder een theater, waarbij de maatregelen slechts enkele weken van kracht zijn? Hedon-directeur Anne Riemersma geeft tekst en uitleg over de ontstane verwarring.

De provincie Overijssel verdubbelt het subsidiebedrag voor de mkb. Bedrijven willen tijdens de crisis investeren. Gezien de vele aanmeldingen stelt de provincie nu twee miljoen euro beschikbaar. Ondernemers kunnen per aanvraag maximaal 20.000 euro krijgen.