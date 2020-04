Corona-update | Mentor Evelien fietst langs haar leerlingen en strafregels voor niet luisterende toeristen

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: toeristen in India moeten strafregels schrijven omdat ze zich niet aan de maatregelen houden, bollenkwekers halen hun velden al leeg en er wordt in hoog tempo gewerkt aan een vaccin.

Belangrijkste feiten: • In totaal zijn 2.823 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Volgens de nieuwste cijfers van vandaag stierven in een etmaal 86 mensen.

• Het aantal ziekenhuisopnames is met 147 toegenomen naar in totaal 8.729.

• 26.551 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 964.

Martijn de Geus woont in China en verbaast zich over de Nederlandse maatregelen

Tijdens de uitbraak van de coronaepidemie was Apeldoorner Martijn de Geus tijdelijk over vanuit zijn huidige land China. Hij verbaasde zich erover wat hij zag. Zo vindt hij het vreemd dat we geen mondkapjes dragen en dat we niet verplicht worden om dagelijks onze temperatuur op te nemen. ,,Ik moest elke dag m’n temperatuur doorgeven en eventuele andere signalen, zoals hoofdpijn of moeheid. Elke dag werd er gebeld en eens in de zoveel dagen kwam het buurtcomité langs om te checken of ’t nog goed ging.’’

Alcoholverbod op Sint Maarten

Op Sint Maarten is de verkoop van alcohol stilgelegd. Hiermee moet voorkomen worden dat er meer huiselijk geweld plaatsvindt. Sinds de hele bevolking thuiszit vanwege de lockdown is er sprake van een flinke toename van huiselijk geweld, vaak is daar alcohol bij in het spel. Met deze maatregel wil de minister-president mensen op het eiland, en vooral kinderen, in bescherming nemen.

Mentor Evelien bezoekt haar examenleerlingen op de fiets

Normaal zouden de examens voor de deur staan en dat is voor mentor Evelien Kooij van de Vrijeschool in Zutphen een reden om iets voor haar leerlingen te organiseren. Nu de zaken anders liggen, besloot te ze toch in actie te komen. Ze pakte haar racefiets en maakte een rondje langs al haar 21 mentorleerlingen. En die wonen nu niet bepaald bij elkaar in de buurt...

Bollenkwekers halen bloeiende velden leeg

Normaal blijven ze zolang mogelijk staan, maar door de coronamaatregelen halen bollenkwekers in de Bollenstreek de velden zo snel mogelijk leeg. Reden: ondanks de oproep om weg te blijven, trekken mensen toch massaal naar de streek om de velden te bewonderen en foto’s te maken.

Basisschoolkinderen maken liedje over corona

Een basisschool in Bleiswijk maakt een herkenbaar liedje over het coronavirus. Tientallen leerlingen uit groep 1 tot en met 6 zingen hun bijdrage op het nummer ‘Niet naar school’ van Juf Marleen. Het idee voor deze muzikale video ontstond aan de keukentafel van het gezin van Dunnebier. ,,Juf Marleen had het liedje met ons allemaal gedeeld en we zaten dit te luisteren aan de ontbijttafel. Eerlijk gezegd ontroerde het nummer me een beetje’’, vertelt Dunnebier.

Strafregels voor toeristen in India

Toeristen die zich in India niet aan de coronaregels houden, moeten strafregels schrijven. Zo kregen tien vakantiegangers de opdracht vijfhonderd keer een zin neer te pennen waarin ze spijt betuigen dat ze het uitgaansverbod overtraden. De groep was in de Noord-Indiase yogastad Rishikesh gaan wandelen zonder dringende reden.

Zutphens standbeeld heeft mondmasker

Het standbeeld ‘De Lopende Man’ in Zutphen draagt ineens een mondkapje. Wie het beeld coronaproof heeft gemaakt is een de grote vraag. Het is niet voor het eerst dat het beeld wordt aangekleed. Eerder droeg hij tijdens de EK’s en WK’s al een oranjetenue en bij vorst een ijsmuts.

WHO: in hoog tempo gewerkt aan coronavaccin