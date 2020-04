Corona-update | Normaal gaat viral met corona-optreden en jonge sporters blij dat ze weer het veld op mogen

VideoDe nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: de Hollandse vloot dreigt ten onder te gaan, jonge sporters mogen het veld weer op en Rutte waarschuwt om niet te ‘losjes’ met de maatregelen om te gaan.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde om 14.00 uur 145 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 4.711. • In een dag tijd werden 76 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 10.685 opgenomen (geweest). • 386 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 38.802. • Het aantal coronapatiënten op de intensive care staat nu op 804. Dat zijn er 57 minder dan gisteren.

Wageningen test coronavaccin met insecten

De Wageningen University (WUR) is druk bezig met de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Bijzonder: de Wageningse onderzoekers maken daarbij gebruik van insecten. De eerste resultaten zijn hoopgevend. ,,Wij richten ons op de spikes (stekels) aan de buitenzijde van het coronavirus. Die spikes zorgen ervoor dat het virus zich kan hechten aan cellen in een lichaam en schade kan aanrichten.’’

Jonge sporters staan te popelen om weer het veld op te gaan

In de hele regio mogen kinderen weer sporten. Maar ondanks dat de kinderen enthousiast zijn, moet er ook een hoop geregeld worden. Zo mag de trainer bij de Deventer Hockeyvereniging (DHV) alleen de bal met zijn handen aanraken. En dat is niet het enige wat is aangepast: extra looproutes, nieuwe bewegwijzering, gescheiden ingangen,handen desinfecteren voor je het veld op gaat. En: ouders niet aan het veld, maar buiten het hek.

Volledig scherm DHV-trainer Eric-Jan Anneveld geeft les en staat bij de ontsmettingspomp © FOTO HISSINK

‘Coronaspuger’ moet de cel in na bedreigen bejaarde buren

Een 26-jarige man uit Zwolle heeft een celstraf gekregen van vier weken omdat hij de deurklink van zijn bejaarde buren heeft ingesmeerd met spuug. De buren voelden zich hierdoor ernstig bedreigd en waren bang voor corona. Een verwarde man uit Staphorst is volgens de rechter geen coronaspuger. Hij spuugde op en beledigde een agent. Voor dat laatste krijgt hij wel een week cel.

Daten in coronatijd: anderhalvemeterdate of videobellen

Juist nu moet je niet stoppen met daten. Dat vindt de Deventer liefdesexpert Carla Ketelaar. Hoewel de cafés dicht zijn is het op datingsites drukker dan ooit. Alleen voor de eerste date zijn er even wat minder opties: videobellen of een anderhalvemeterdate. Ketelaar geeft vijf tips over daten in coronatijd.

Onmisbare kracht krijgt uitvaart in Theater Podium Heino

De 76-jarige Peter van Eijsden schitterde altijd achter de coulissen. en voor het theater was hij een onmisbare kracht. Van Eijsden overleed donderdag aan corona. Zijn afscheid kon maar op één plek zijn: in Theater Podium Heino. Zijn vrouw Joke is zelf besmet met het virus en kon daar niet bij zijn. Vanuit het Wooldhuis volgde ze de dienst via een videoverbinding.

Volledig scherm © Rob Voss

Rutte: ‘effect van drukkere straten zien we pas over twee, drie weken’

Premier Mark Rutte is bang dat nu het drukker op straat wordt er weer meer mensen besmet raken met het coronavirus. Hij waarschuwt dan ook voor de 'vertraging’ in de cijfers. ,,In de zorg gaan de cijfers de goede kant op. Je ziet dat het aantal mensen op de ic afneemt. Maar in die ziekenhuiscijfers zit wel vertraging. Er kan een moment komen dat mensen die thuis ziek zijn, toch op enig moment naar het ziekenhuis moeten. Als het nu drukker is op straat, kan dat betekenen dat we pas over twee, drie weken effect zien.”

Grote harten op de stoep wijzen de weg in anderhalvemetersamenleving

Geen hekken, geen lint, geen stoepkrijt en geen verkeersborden. Nee, harten op de grond moeten de toenemende stroom aan bezoekers in de binnenstad van Zutphen in goede banen leiden. De harten vormen een ‘slimme looproute’, waardoor bezoekers op anderhalve meter van elkaar door het centrum kunnen lopen

Normaal gaat viral met coronaversie van ‘Wi-j doet ut samen’

De Achterhoekse band Normaal heeft de ‘anhangers’ vanmiddag getrakteerd op een kort optreden op de Facebookpagina van zanger Bennie Jolink. De speciale uitvoering van het nummer ‘Wi-j doet ut samen’ valt in de smaak en gaat inmiddels viral op social media.

Volledig scherm Screenshot van het live optreden van Normaal, woensdagmiddag © Facebook

Pieperfestival in Emmeloord gaat niet door: ‘anderhalve meter s niet mogelijk’

Het Pieperfestival, dat in september op De Deel in Emmeloord zou plaatsvinden, is afgelast. Evenementen tot 1 september waren vanwege het coronavirus door het kabinet opgeschort, maar de overkoepelende organisatie StEP wil niet langer in onzekerheid zitten. De organisatie laat weten dat er geen enkele garantie is dat het festival van 11 tot en met 13 september wel kan doorgaan. Het festival organiseren waarbij mensen op anderhalve meter afstand van elkaar blijven, is volgens Pieperfestival-voorzitter Jolanda Pater niet goed mogelijk. ,,We zien als organisatie geen mogelijkheden om garant te staan voor een Pieperfestival zoals wij dat kennen.”

Eigenaren oude zeilschepen acuut in de problemen