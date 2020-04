Corona-update | Ontdekker van virussen komt uit Gorssel en ondernemers steeds creatiever

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: zeg het met bloemen en ganzenbord op weg naar je ijsje.

De belangrijkste cijfers op een rij: • Het RIVM noteerde het voorbije etmaal 83 sterfgevallen.

• In een dag tijd werd 110 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.

• Het aantal patiënten op de intensive care daalde afgelopen etmaal tot onder de 1200.

De ontdekker van het virus

Dit wist je vast nog niet: de ontdekker van het bestaan van virussen was een onderzoeker uit de Achterhoek. Martinus Beijerinck uit Gorssel wist te bewijzen dat ze bestaan en wat ze doen. Hij gaf die microscopisch kleine levende wezen een naam: virus. En nooit kon hij vermoeden dat we wereldwijd - zeker nu! - nog altijd praten over zijn vondst.

Volledig scherm Martinus Beijerinck © TU Delft

Creatief

Met de creativiteit van ondernemers zit het wel snor, blijkt elke dag weer uit mooie voorbeelden. Neem René Rook die in Elburg ijsjes verkoopt. Bij zijn zaak heeft hij een soort van 'ganzenbord’ aangelegd zodat zijn klanten zich niet op glad ijs begeven als ze voor hem in de rij staan.

Volledig scherm René Rook van IJssalon Casa Piccola in Elburg. © Foto Freddy Schinkel

Praten

Morgen praten ze verder, maar vandaag werd duidelijk dat het niet botert tussen Titus Mulder van de kiosk bij recreatieplus Bussloo en de gemeente Voorst. Uit een bericht op Facebook van Mulder moet blijken dat hij zijn tent sloot vanwege toezichthouders van de gemeente, maar de burgemeester ontkent dat. Mulder wilde zijn bericht verder niet toelichten. Wordt dus vervolgd

Tulpen

Het is de mooiste tijd van het jaar om de tulpenvelden in Flevoland te bekijken, maar doe het toch maar niet. De gemeente Dronten deed de oproep in een tweet. Het verzoek van de landelijke overheid is simpel: blijf thuis als het even kan. Ook de organisatie van het Tulpenfestival deed de oproep. Lang niet iedereen trok zich er iets van, zo bleek in de praktijk.

Mooi gebaar

In Ommen maakten inwoners een mooi gebaar met bossen tulpen. Die waren voor een habbekrats te koop via telers uit de Noordoostpolder die vanwege de ingestorte markt een deel van hun oogst niet kwijt kunnen. De bossen werden door de kopers weggegeven. Jan Wittenberg was een van hen. Hij kocht bloemen voor zijn 80-jarige buurvrouw.

Volledig scherm © Max de Krijger

De lente komt op stoom, nog even en het is warm genoeg voor een frisse duik. Maar dat gaat in elk niet geval niet zo snel gebeuren als ze in het dorp Basse (Steenwijkerland) hadden gehoopt. Door de coronacrisis gaan meerdere zwembaden nog niet open. In Basse doken ze daarom maar met snoeischaar en schoffel in het groen rond het bad. Oh ja: en de kleedjeshokjes werden wel nat, maar vooral door boenwater. Voorjaarsschoonmaak dus.