Corona-update | Oplichters willen profiteren van coronacrisis en roep om opening verpleeghuizen

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: zorgen in de cultuursector, oplichters tijdens de coronacrisis, afgeblazen evenementen en mooie steunbeelden.

De belangrijkste feiten • In totaal zijn 3.601 mensen in Nederland overleden aan COVID-19. • Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 142 overledenen aangemeld. • Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen dag met 129 toegenomen. Dat totaal staat nu op 9.594. • 31.589 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 1.140. • Het aantal patiënten op de intensive care is in 24 uur gedaald met 34 naar in totaal 1.201. • Bekijk op deze kaart hoe hard jouw gemeente getroffen is door het virus.

Kunst op anderhalve meter

De bioscopen zijn dicht, musicals zijn afgelast en de schilderijen in musea worden door niemand bekeken: de cultuursector ligt op z'n gat door de coronacrisis. En dat zorgt voor miljoenenverlies. Genoeg reden voor het kabinet om steun toe te zeggen.

Bij regionale podia en theaters hopen ze echter dat de culturele instellingen in de Randstad niet al dat geld opslokken. Intussen denken ze na over zang, dans en kunst in de anderhalvemetersamenleving ná de coronacrisis. En dat valt nog niet mee. ,,Ik schat in dat we slechts een kwart van de stoeltjes kunnen gebruiken.”

Misbruik van corona-situatie

Naast alle positieve initiatieven zijn er tijdens de coronacrisis ook mensen die zich van hun slechtste kant laten zien. Bedrijfsrechercheur Dick Steffens uit Apeldoorn waarschuwt voor oplichters die proberen te profiteren van de coronacrisis. Bij de aanschaf van bijvoorbeeld beschermende middelen moet je vooraf betalen, maar krijg je niks geleverd. Het overkomt particulieren en bedrijven. ,,Velen zullen misbruik maken van de huidige situatie.”

Coronacijfers stijgen minder hard

Volgens de nieuwste cijfers van het RIVM zijn er in 24 uur tijd 142 nieuwe overledenen gemeld als gevolg van het coronavirus. Die stijging is minder dan gisteren, toen waren dat 142 nieuwe gevallen. Het totale aantal doden door het virus ligt nu op 3.601. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt minder hard. Vandaag zijn er 129 nieuwe opnames gemeld, gisteren waren dat er nog 156.

Luchtbrug tegen tekort aan beschermingsspullen

Nooit meer een tekort aan beschermingsmateriaal tijdens de coronacrisis, dachten ze bij de verzorgingshuizen in de regio IJsselland. Zij hebben zich daarom aangesloten bij een luchtbrug die door Nederlandse ondernemers is opgezet met China. Als er beschermingsmiddelen dreigen op te raken, kunnen die via die weg razendsnel geleverd worden in de regio. ,,Voor 22:00 uur besteld, de volgende dag in huis.”

Verzorgingshuizen weer open?

Het kabinet maakt komende dinsdag duidelijk of er coronamaatregelen zijn die versoepeld kunnen worden. Als het aan Frank Kodden, woordvoerder namens de verzorgings- en verpleeghuizen in de regio IJsselland, ligt wordt er gekeken naar de situatie bij die verpleeg- en verzorgingshuizen. Bewoners zitten daar nu de hele tijd binnen zonder bezoek te mogen ontvangen.

,,We kijken of we de kieren van de huizen weer een beetje open kunnen zetten. Eerst binnen onze locaties en daarna wellicht met familie. Het hermetisch op slot houden is maatschappelijk gezien moeilijk nog veel langer vol te houden. Het is eigenlijk ondraaglijk.”

Opnieuw evenementen afgelast

Door het coronavirus waren er natuurlijk al veel evenementen in Oost-Nederland afgelast, maar er worden nog steeds annuleringen aan die lijst toegevoegd. Zo werd vandaag bekend dat het IJsselfestival in Zutphen, dat jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers trekt, in augustus niet door zal gaan. En ook het wielerspektakel van Steenwijk kon niet opboksen tegen de impact van corona. Het evenement met vaak bekende profwielrenners aan de start, dat in juli gehouden zou worden, is eveneens afgelast.

Bewoners weer naar buiten

Waar het kabinet nadenkt over het mogelijk versoepelen van maatregelen in de coronacrisis hebben ze bij woonzorgcentrum Veldheem in Wezep al besloten de daar geldende maatregelen af te zwakken. Dit gaat om quarantaine-maatregelen die waren ingesteld nadat enkele bewoners ziek waren geworden. Dit weekend mogen bewoners die nu in quarantaine zitten weer naar buiten.

