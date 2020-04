Corona-update | Proefdraaien voor anderhalvemeterkermis en koninklijk thuiswerken

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: ademde shirts voor het St Jansdal Ziekenhuis, koninklijk thuiswerken en proefdraaien voor een anderhalvemeterkermis.

De belangrijkste cijfers op een rij: • Het RIVM noteerde afgelopen etmaal 67 sterfgevallen. • In een dag tijd werd 75 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. • In totaal zijn 33.405 mensen positief getest op het coronavirus.

In Hardenberg worden 10.000 gezichtsbeschermers per dag gemaakt

Het Zwolse bedrijf Wavin, wereldwijd actief in de bouw en infrastructuur, heeft op zijn vestiging in Hardenberg een productielijn ingeruimd om kunststof gezichtsschermers te maken voor zorginstellingen. Het bedrijf zegt dat ze 10.000 schermen per dag kunnen maken. De eerste 50.000 worden per direct gedoneerd aan de ziekenhuizen UMCG (Groningen), Isala (Zwolle), Rijnstate (Arnhem) en Gelderse Vallei (Ede).

Proefdraaien voor anderhalvemeterkermis

Hoe organiseer je een kermis in een anderhalvemetersamenleving? Om daar achter te komen bouwen kermisexploitanten komende week aan een ‘proefkermis’ op een terrein bij Van der Valk in Apeldoorn. Op de 'proefkermis’ worden allerlei corona-bestendige maatregelen worden getest, moet als landelijk voorbeeld dienen.,,We staan nu machteloos.”

Volledig scherm © ANP

Vierhonderd ademende sportshirts voor St Jansdal Ziekenhuis

Het St Jansdal Ziekenhuis heeft vierhonderd ademde sportshirts gekregen voor het ic-personeel. De gift komt van Zwaan Buitensport en de Stichting Dronterland Survivalrun. De isolatiekleding van het ic-personeel is erg warm, aldus Zwaan. Door het witte pak onder deze kleding te vervangen door een ‘ademend’ sportshirt is het beter uit te houden, zegt Jurgen Zwaan.

Werkzaamheden en anderhalvemeterregel gaan niet samen

De anderhalvermeterregel zorgt ook voor problemen in de Thomas à Kempisstraat in Zwolle. Door werkzaamheden is het praktisch onmogelijk om je daar voldoende afstand te houden. En dat levert bijzondere taferelen op.

Volledig scherm © Frans Paalman

Burgemeester Koops van Heerde weer aan het werk

Burgemeester Jacqueline Koops van Heerdepakt haar taken weer op nadat ze zelf het coronavirus heeft gehad. Koops droeg haar werk tijdelijk over aan wethouder Jan Berkhoff, omdat eerste loco-burgemeester Wolbert Meijer ook ziek was. ,,Wat uiterst frustrerend was, dat ik niets voor u kon doen. Ik hoorde van overledenen en mensen in het ziekenhuis en ik kon niets", schrijft ze in een brief aan de inwoners.

Eventmanager aan de slag als vrijwilliger in de zorg

Eventmanager Larissa Derksen-Gelderman uit Klarenbeek zag haar werkwereld instorten na de coronauitbraak in Nederland. Toch ging ze niet bij de pakken neerzitten en ging doen waar ze goed in is: dingen regelen. Bij Gelre ziekenhuizen is ze nu aan de slag als vrijwilliger waar ze alle giften coördineert.

Volledig scherm © Maarten Sprangh

Er past nog maar 15 tot 20 procent van de mensen in de winkelstraat

De winkelstraten in Nederland kunnen nog tussen de 15 en de 20 procent van hun oude passantencapaciteit aan als de anderhalvemeterregel na het einde van de corona-maatregelen van kracht blijft, heeft het adviesbureau Goudappel Coffeng berekend met behulp van een simulatiemodel voor voetgangersstromen.

Koning en Koningin werken ook thuis

Koning Willem Alexander en prinses Maxima gaven vandaag een kijkje in hun thuiswerklocatie. Vanaf hun huis voeren ze onder andere videogesprekken met mensen in het land.

Volledig scherm © EPA

