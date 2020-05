Corona-update | Spetteren op anderhalve meter en sporthallen hebben last van legionella

De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: zwembaden maken zich op voor heropening, te volle treinen in de Achterhoek en Isala sluit speciale corona-afdelingen.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde de afgelopen dag 28 covid-19-gerelateerde sterfgevallen, 24 minder dan gisteren. Het totaal aantal overlijdens van positief geteste coronapatiënten staat in Nederland nu op 5.590. • De afgelopen dag zijn 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, 25 minder dan een dag eerder. In totaal zijn 11.457 mensen opgenomen (geweest). Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is nu 1.439. • 270 nieuwe gevallen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het coronavirus, dat zijn er 43 meer dan gisteren. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland komt op 43.481. • Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald naar 410, van wie 7 in ziekenhuizen in Duitsland. Dat zijn 22 mensen minder dan woensdag. Het aantal ic-patiënten met covid-19 is in een week tijd met 30 procent gedaald. De daling gaat sneller dan in de afgelopen drie weken.

Coronasluiting zorgt voor legionellaprobleem

Nu sporthallen al een tijdje gesloten zijn vanwege het coronavirus duikt er een ander gezondheidsprobleem op. In tal van douches is de legionellabacterie gevonden. Bij een controle in een Gelderse regio is bij negen van de twaalf sporthallen een besmetting geconstateerd.

Verstandelijk beperkte ouderen mogen eindelijk weer bezoek ontvangen

Negen weken geleden ging de deur van het appartementencomplex, waarin 30 oudere verstandelijk gehandicapten van Philadelphia in de Vijverhof in Kampen wonen, op slot voor bezoekers. Deze week kunnen ze eindelijk weer familiebezoek krijgen en dat gebeurt in een speciaal omgebouwde schaftkeet.

Klachten over te volle treinen, Arriva zet langere treinen in

In de treinen van Arriva tussen Winterswijk en Arnhem kunnen mensen lang niet altijd genoeg afstand van elkaar houden. De treinen zitten vaak veel te vol vinden reizigers. Daarom gaat Arriva langere treinen inzetten. ‘Net in een mega drukke trein tussen Doetinchem en Arnhem gestaan. Iedereen tegen elkaar aan gepropt’, luidt een van de recente reacties op sociale media.

Sekswerkers in Apeldoorn nog niet in de problemen

Die partij Groei & Toekomst maakt zich zorgen over de effecten van de coronamaatregelen voor sekswerkers omdat eerst sekshuizen werden gesloten en escortservices later ook verboden worden. Toch zijn er volgens burgemeester en wethouders nog geen verhoogde risisco's in Apeldoorn.

Vissen populair? Sinds de corona-uitbraak wel

Jos Kroeze (69) zit al vijftien jaar langs de waterkant, maar sinds de uitbraak van corona heeft hij ineens veel gezelschap .Volgens Sportvisserij Nederland zijn er dit jaar landelijk al 50.000 meer vispassen verkocht dan in andere jaren. Vooral kinderen werpen massaal hun hengel uit. Maar hoe sla je nu het best wat aan de haak? Verslaggever Bas Klaassen kreeg les van de ervaren Kroeze.

Afstand houden is een uitdaging voor het weer openen van de zwembaden

Haal je zwembroek of badpak maar uit de kast want op verschillende plaatsen kan weer gezwommen worden, zo ook op de Veluwe. Toch is het weer openen van de zwembaden een enorme klus. ,,Het is best een uitdaging, de anderhalvemetersamenleving in onze zwembaden. Waar we normaal met elkaar spelen en spetteren, moeten we nu afstand houden.”

Isala sluit bijna alle speciale corona-afdelingen