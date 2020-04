Corona-update | Streep door Deventer evenementen is miljoenenstrop, woede om bezoek in zorgcentrum Kampen

VIDEODe nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: Grote Deventer evenementen afgelast, woede vanwege bezoek bij een verzorgingshuis in Kampen en een uitvinding in Emmeloord.

De belangrijkste feiten • In totaal zijn 3.315 mensen in Nederland overleden aan COVID-19. • Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 181 overledenen aangemeld. • Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen dag met 182 toegenomen. • 29.214 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 1.061. • Bekijk op deze kaart hoe hard jouw gemeente getroffen is door het virus.

Mega-evenementen gaan niet door

Zowel Deventer op Stelten als de Deventer Boekenmarkt gaan dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Dat maakt de organiserende stichting dEVENTer bekend. Directeur Hein te Riele: ,,Stel dat je het wel organiseert en je evenement verwordt tot brandhaard van infecties: dan kun je toch niet meer met jezelf leven?” Volgens te Riele is de afgelastingen van beide evenementen een miljoenenstrop voor de stad.

Volledig scherm Deventer op Stelten 2019. © FOTO HISSINK

Zorgen om tulpen

Mooier kan bijna niet, de eindeloze velden vol bloeiende tulpen in Flevoland. Maar achter deze uitbundige kleurenpracht gaan zorgen schuil, want de tulpensector zucht onder de gevolgen van de coronacrisis. De export is voor een groot deel weggevallen en de prijzen zijn ingestort.

Volledig scherm Tulpen in de bloei in Flevoland. © Bram van de Biezen

Woede en angst

Overal in het land zitten de verzorgingstehuizen op slot. Alleen lopen door de hoofdingang van woon-zorgcentrum Margaretha in Kampen nog steeds mensen, soms in groepjes, in en uit. Het zijn bezoekers van particuliere huurders, die het gebouw delen met ouderen in het verzorgingstehuis, waar het coronavirus al zijn tol eiste. „Mensen komen gewoon op bezoek, terwijl het advies is dat niet te doen om de kwetsbare bewoners in bescherming te nemen. Er gaan hier mensen dood. Als je door de gangen loopt – wat ik niet meer doe – dan zie je hier alleen maar rode handjes op de deuren om het besmettingsgevaar aan te geven. Dat is heel beangstigend voor iedereen.”

Volledig scherm Zes bezoekers tegelijk. Bewoner Erik van den Belt wil dat de deur van Margaretha op slot gaat. © Facebook

In ziekenhuis Isala in Zwolle is onder patiënten ook angst, dat laat Sabine Diepenveen weten. Zij regelt de verpleging van coronapatiënten in het ziekenhuis. In Isala liggen enkele tientallen coronapatiënten. Ondanks de angst onder patiënten ziet Diepenveen wel een kantelpunt. ,,We zien de afgelopen week duidelijk een afvlakking in het aantal nieuwe patiënten. Als gevolg van effecten van het landelijke beleid van social distancing.’’

Volledig scherm Isala internist en coördinator van de cohort-verpleegafdeling voor corona-patiënten Sabiene Diepeveen. © Isala

Uitvinding

Hannessen met flesjes desinfectiemiddel en papieren doekjes bij supermarkten, ondernemer Herman van Slooten uit Emmeloord dacht dat wel wat effectiever kon. Hij ontwierp een handenreiniger zonder dat je ermee in contact komt. Zijn prototype staat momenteel bij de apotheek in Emmeloord.

Partnerstad

De gemeente Meppel kreeg een grote gift uit China. De Chinese stad Haikou stuurde liefst 50.000 mondkapjes op. De twee steden hebben een vriendschapsband. Burgemeester Kortland heeft de duizenden mondkapjes overgedragen aan het Rode Kruis. De hulporganisatie verspreidt de mondkapjes onder de zorginstellingen.

Volledig scherm De gemeente Meppel ontving duizenden mondkapjes van een partnerstad uit China. © Daan Prest

Topdrukte

Spitsuur voor de boa's in Zwolle. Ruim vijftig ‘anderhalvemeterboetes’, een afgesloten skatebaan, bedrijven die op de bon gaan en een zwerver die een boa aanvliegt. Het is de oogst van de eerste tweeënhalve week in de Zwolse lange-afstandsamenleving. ,,Voor deze bekeuringen is meer begrip dan voor een parkeerboete’’, zegt André Verhagen, hoofd van de gemeentelijke afdeling Toezicht en Handhaving.

Bij de gemeenten Deventer en Hattem namen ze ook maatregelen om samenscholende jeugd tegen te gaan. Op de Beestenmarkt in Deventer werden voetbaldoeltjes en een basket tijdelijk verwijderd. In Hattem hebben ze bij een geliefde hangplek hekken neergezet om samenscholing te voorkomen.

