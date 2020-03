Corona-update | Uitvaartdienst via livestream, eerste dode in Flevoland en 16-jarige Sehraz ontwaakt uit coma

Het coronavirus in Nederland en de regio op zondag 22 maart:

• In een dag tijd zijn er in heel Nederland 43 mensen overleden. Daarmee komst het totaal op 179. De jongste is 57, de oudste 97 jaar.

• Het 57-jarige slachtoffer is een vrouw uit Lelystad. Het is het eerste dodelijke slachtoffer in de provincie Flevoland. Ook in Nijkerk is een patiënt overleden aan het virus.

• In totaal zijn er in in Nederland 4.202 mensen positief getest op het virus. Het aantal is sinds zaterdag met 573 gestegen.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal gemelde besmettingen in Nederland bij