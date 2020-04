Corona-update | veel geregel opening basisscholen, meer dan honderd meldingen ‘corona kliklijn’

VideoHet nieuws omtrent het coronavirus volgt zich in zo’n hoog tempo op, dat het bijna niet bij te benen is. Daarom maken we elke dag een overzicht van de laatste regionale ontwikkelingen uit Oost-Nederland. Zo bent u snel helemaal bij.

De belangrijkste cijfers op een rij: • Het RIVM noteerde om 14.00 uur 123 sterfgevallen. Het totale aantal overleden mensen aan het virus staat nu op 4.177.

De basisscholen gaan weer open vanaf 11 mei, de kinderen krijgen weer les in een klaslokaal. Maar hetzelfde als voor corona? Nee, zo gaat het niet meer zijn. Hoe maken koepeldirecteuren- en bestuurders in Oost-Nederland hun scholen coronaproof? Yvonne de Haas is hoofdbestuurder van scholenkoepel OPOD, met bijna twintig scholen in Deventer en omgeving. Jan Kroon is de baas bij het Zwolse Catent, met 35 scholen, van Steenwijk tot Ommen en van Slagharen tot Ermelo.

Zoals alle scholen gaan ook hun scholen open vanaf 11 mei. De Haas: ,,Iedereen is er aan toe: de kinderen, maar óók de leerkrachten. Maar tot 11 mei moeten we nog veel dingen afspreken en regelen.’’

Van baan veranderen

De coronacrisis ‘dwingt’ tot tenminste een moment van bezinning. Je raakt misschien je baan kwijt en wat dan? Of je twijfelt toch al - ‘Is dit wat ik wil?’ - en nu nog eens extra. Noloc, de landelijke beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches, merkt ‘een verhoogde belangstelling’. Loopbaanadviseur Everina Kwakernaak legt uit.

Volledig scherm loopbaanadviseur Everina Kwakernaak. © Frans Paalman

Pretpark Julianatoren veranderd in spookdorp

Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn had deze weken moeten bruisen van het leven. Maar lachende en joelende bezoekers zijn in geen velden of wegen te bekennen. In plaats daarvan heerst een serene rust in het attractiepark. ,,Moet je luisteren’’, zegt directielid Ronald Noorlander. ,,Je kunt de vogels horen fluiten. Het is een zonovergoten dag in april en ons park is leeg en verlaten. Dat had ik nog nooit meegemaakt in de 27 jaar dat ik hier werk.’’

Volledig scherm Coronatijd Julianatoren Apeldoorn: een leeg pretpark. © Maarten Sprangh

Toch nog feestje Zwarte Cross?

De Zwarte Cross mag dan wel afgelast zijn, misschien komt er later dit jaar nog wel een ander feestje in de Achterhoek. ,,We blijven de Feestfabriek. We hebben een paar ideeën en gaan kijken of er eventueel ruimte is om ná september alsnog een leuk feest voor en in de Achterhoek te organiseren”, zegt Ronnie Degen, mede-directeur van De Feestfabriek.

Dat hoeft voor het eerst in 24 jaar dit jaar de Zwarte Cross niet te organiseren. Alles wordt doorgeschoven naar 2021. ,,En dan maken we er een feest van jewelste van”, zegt Degen.

Misschien ook leuk voor Zwollenaar Gradus van de Kamp (48). Hij was in november 2019 de gelukkigste man op aarde toen hij het Golden Ticket won. Gradus, verwoed bezoeker van concerten en festivals, mocht daardoor een jaar lang met zijn Ria als VIP’s gratis naar alle concerten in Burgerweeshuis (Deventer), Metropool (Hengelo) en Hedon (Zwolle). Door het coronavirus zijn er echter geen concerten meer.

Volledig scherm Toch nog een feestje à la Zwarte Cross? De organisatie denkt er over na. © ANP Kippa

Corona kliklijn

In drie weken tijd zijn via de ‘corona kliklijn’ van de gemeente Kampen 120 meldingen binnengekomen over mensen die zich niet houden aan de overheidsmaatregelen. Er zijn 19 bekeuringen uitgedeeld; in de meeste gevallen bleek een waarschuwing voldoende. Dat blijkt uit een overzicht van alle maatregelen die de gemeente nam in het kader van de coronacrisis.

De kliklijn werd ingesteld nadat een tweet van raadslid Janita Tabak over drukte bij de AH-supermarkt in het Stationskwartier viraal ging. Kampen wil overigens niet spreken van klikken, maar heeft het over ‘het goede nastreven voor zowel de melder als degene(n) die zich in een potentieel risicovolle situatie begeven’.

Volledig scherm Klanten drommen samen in de AH-supermarkt in Kampen, tot grote ergernis van burgemeester Bort Koelewijn. © Twitter/Janita Tabak