Corona-update | ‘Verwoesting’ van outdoorbranche, cocktailworkshop via videoverbinding

VIDEODe nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde vandaag om 14.00 uur 112 nieuwe sterfgevallen. Het totale aantal overleden mensen aan het virus staat nu op 4.289.

• In een dag tijd werden 123 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 10.281 opgenomen (geweest).

• In totaal zijn 36.535 mensen positief getest op het coronavirus. Vanmiddag kwamen er daar 806 bij.



Els zag begin dit jaar na twintig jaar haar neef Paul terug. Hij is dakloos en had her en der in Zwolle zijn adresjes om de dag door te komen. Ze wilden een nieuwe afspraak maken om bij te kletsen, maar die afspraak kwam er nooit. Begin deze maand werd het levenloze lichaam van Paul teruggevonden in het Zwarte Water. Door de ingestelde lockdown kon hij nergens meer terecht.

Wanneer gaan de zwembaden weer open? Die vraag stellen zwemliefhebbers en ouders van kinderen op zwemles zich. Er is een kans dat de allerjongsten straks als eerste weer mogen gaan zwemmen. Bij het Boschbad in Apeldoorn treffen ze maatregelen voor al die kinderen die weer op zwemles mogen komen of gaan vrijzwemmen.

Cocktails

Twee Deventer ondernemers springen in op de nieuwe trend: digitale vrijmibo. De cateraars verzorgen cocktailworkshops via een videoverbinding en dus kunnen werknemers van een bedrijf vanachter de laptop een heerlijke mojito of een sex on the beach samenstellen.

Volledig scherm Een livestream op zoom, waarbij Paul Wensink met zo'n 20 klanten proost op de zelfgemaakte cocktail. © Paul Wensink

Voor andere ondernemers zijn het erg zware tijden. Niet alleen voor kappers en kroegbazen, ook voor eigenaren van outdoorbedrijven. Juist nu, binnen vijf à zes maanden, moet het geld verdiend worden met bedrijfsuitjes, teambuilding en familiefeestjes. Maar de agenda’s zijn leeg. ,,Dit verwoest de branche’’, stelt Erik Kroon van SOS Events uit Uddel dan ook. Voor hun specifieke situatie is nauwelijks oog vanuit de overheid, stellen verschillende ondernemers uit de branche.

Apeldoorn ‘obstakel-vrij’

Winkels kunnen nog wel wat omzet maken, maar winkeliers in de binnenstad van Apeldoorn en van winkelcentrum Eglantier moeten reclameborden, kledingrekken en andere obstakels die buiten staan zoveel mogelijk binnenlaten. De gemeente Apeldoorn maakt zich zorgen over de toenemende drukte op een aantal plekken en wil dat de winkelstraten zo goed als obstakel-vrij zijn. Daarnaast zijn er zelf stukjes eenrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld.

Meters maken!

Hoe blijf je als zwemmer fit in tijden van corona? Jacyntha uit Steenwijk wil in training blijven, maar kan niet naar het zwembad. Ze vond een simpele oplossing, want ze traint nu met een fietsband om haar middel in een mini-zwembadje in de achtertuin.

Volledig scherm Jacyntha Plat uit Steenwijk zwemt met een fietsband om haar middel in de achtertuin. © Wilbert Bijzitter

Dat premier Rutte ‘zijn’ festival bij naam noemde tijdens de persconferentie was een ‘kippenvelmomentje’ voor Zwarte Cross-directeur Ronnie Degen, maar de context is even pijnlijk als duidelijk. Het festival gaat niet door. ,,De festivalwereld is in vier weken veranderd van een zeer florerende branche in een rampensector’’, stelt Degen in dit interview, waarin hij ook vertelt over de zorgen die hij heeft, maar ook over mogelijk nieuwe festivals.

Folders met virusdodend middel alweer uit de handel

Het klonk zo mooi. Om te voorkomen dat het coronavirus via folders en flyers verspreid zou kunnen worden, kwam Drukwerkdeal.nl uit Deventer met drukwerk dat bewerkt is met Lock-3. Dat is een anti-virus lak uit Duitsland die ervoor zou zorgen dat 99,5% van alle bacteriën en virussen sterven die op het drukwerk terechtkomen. Het bedrijf verkondigde donderdag trots dat het de eerste in Nederland was die hiervan gebruik maakte, maar inmiddels zijn de producten alweer van de site gehaald. De gebruikte grondstoffen voor de antivirale flyers en folders niet voldoen aan onze hoge kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen.

Dronevlucht