Corona-update | Vissen groeit in populariteit en streep door overname failliet café en restaurant

VIDEODe nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: NS neemt stations onderhanden voor coronaproof reizen, vissen is populair in Kampen en overname failliet café gaat niet door door coronacrisis.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde in de afgelopen 24 uur 26 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 5.082. • In een dag tijd werden 42 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 11.037 mensen opgenomen (geweest). • 199 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 40.770. • Het aantal coronapatiënten op de intensive care staat nu op 683. Dat zijn er vijfminder dan gisteren.

Opwekking komt bijna miljoen tekort nadat pinksterconferentie niet doorgaat

De Pinksterconferentie in Biddinghuizen gaat niet door, maar de organisatie heeft al 900.000 euro aan kosten gemaakt. Om het tekort zo laag mogelijk te houden is Stichting Opwekking een inzamelactie begonnen. Tot nu toe heeft die zo'n 4 ton opgeleverd. ,,Pas nu merken we hoe belangrijk mensen de Pinksterconferentie vinden”, reageert directeur Ruben Flach.

NS en ProRail zijn begonnen met coronamaatregelen op het station

Vier treden tussen de mensen op de roltrap, vijf tegels afstand houden van je voorganger en niet met meer dan twee mensen in de lift. De NS en ProRail zijn op de stations begonnen met het plakken van stickers met de nieuwe richtlijnen. Helpt dat niet genoeg, dan volgen er verplichte looproutes.

Ommen doet wat terug voor ondernemers

Ondernemers hebben het zwaar in coronatijd. Daarom willen zes Ommenaren ze een steuntje in de rug geven. Woensdag gaat daarom een speciale actie van start. Het idee achter Ommen doe(t) wat terug! is dat het voor veel inwoners een uitgelezen mogelijkheid is om juist nu bij de lokale ondernemers inkopen te doen.

Sobere herdenking op Canadese begraafplaats

Normaal worden er zo'n 4.500 mensen verwacht op de Canadese begraafplaats, maar dit jaar gaat het er heel anders aan toe. Door de coronamaatregelen kan de normale herdenking niet doorgaan. Daarom stond de gemeente Rijssen-Holten vanochtend op een sobere manier stil bij de 1394 gesneuvelde Canadezen.

Klein diamanten huwelijksfeestje in Vollenhove

Marie Driegen woont in wooncentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove, haar man Harm Driegen woont nog thuis. Het echtpaar vierde gisteren hun diamanten huwelijk. Om dit toch een klein beetje te vieren had het personeel een klein feestje georganiseerd.

Volledig scherm Harm Driegen en zorgbegeleider Thea Smit snijden de taart aan voor het 60-jarig huwelijk wat Driegen en zij echtgenote Marie in gescheiden woontoestand moeten vieren. © Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Streep door overname failliet café door corona

Na het faillissement van het Zutphense grand café en restaurant de Courant aan de Houtmarkt leek het erop dat het overgenomen zou worden, maar door de uitbraak van corona kwam hier een streep door. Daaorm gaat de complete inboedel van het failliete café en restaurant Houtmarkt gaat halverwege mei onder de hamer.

Lege bedden in verpleeghuizen en woonzorgcentra

Bij Zorgroep Noordwest Veluwe staat zo'n tien procent van de bedden leeg. Door de coronauitbraak is er een opnamestop en staan er zeventig bedden leeg.In de veertien woonzorgcentra en verpleeghuizen van de Zorggroep Noordwest Veluwe overlijden regelmatig bewoners, al dan niet door corona. Bij verpleeghuis Sonnevanck in Harderwijk is het aantal sterfgevallen door corona relatief hoog.

Vissen populair in Kampen: ‘ze vervelen zich thuis’

Kampenaren zijn sinds de uitbraak van het coronavirus massaal aan het vissen. In het stadspark is het bijvoorbeeld drukker dan ‘normaal’, vooral met gezinnen en jongeren die een hengeltje uitgooien. ,,Ze hebben meer tijd en thuis vervelen ze zich.” Maar de troep is ook toegenomen.

Volledig scherm Jordy Visker Davy Visker samen langs de waterkant. © Pedro Sluiter Foto

Apeldoornse ondernemers verkopen hun spullen in een drive thru