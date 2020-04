Corona-update | We halen coronapatiënten terug uit Duitsland, maar weren oosterburen op de markt

De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: artsen in Deventer en Salland zijn wachten op landelijk beleid zat en beschermen zichzelf, corona zorgt voor meer stress en treft zorginstelling voor gehandicapten in Emmeloord.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde om 14.00 uur 84 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 4.795.

• In een dag tijd werden 84 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 10.769 opgenomen (geweest).

• 514 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 39.316.

• Het aantal coronapatiënten op de intensive care staat nu op 783. Dat zijn er 21 minder dan gisteren.

Volledig scherm Wilco Oosterwijk (links) en Deborah Lobry (rechts). Oftewel, de maker en de ontwerpster van het Coronabankje, waarmee je op de juiste afstand kan borrelen. © Arjan Gotink

Huisartsen gaan zelf beschermingsmiddelen aanschaffen

Huisartsen in Deventer en Salland zijn het wachten beu en gaan zelf beschermingsmiddelen aanschaffen. De huisartsen dragen vanaf deze week een mondkapje, handschoenen, beschermingsbril en eventueel witte jas. Dat hebben ze gezamenlijk met elkaar afgesproken. ,,Landelijk is dit nog geen officieel beleid. Daarom ben ik ook teleurgesteld in koepelorganisaties, zij hanteren alleen de regels van de 1,5-meter-samenleving. Nu gaan we het zelf maar regelen", zegt Otto Quartero, voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) .

Vrienden ontwerpen coronabankje om op anderhalve meter te borrelen

Twee vrienden uit Zutphen hebben een bankje bedacht waardoor ze veilig elkaar kunnen ontmoeten. De zitjes aan weerszijden op anderhalve meter, verbonden via de klassieke rugleuning van een bank, dwingen je om naar elkaar gedraaid te zitten en elkaar aan te kijken. ,,Ja je moet toch wat. We missen het menselijke contact, het uitgaan, de gezelligheid. Dus maak je maar een raar bankje die de anderhalve meter afstand oplegt.’’

Jarige Pieter van Vollenhoven vindt lockdown moeilijk

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven viert vandaag thuis in Apeldoorn samen met echtgenote prinses Margriet zijn 81ste verjaardag. Door de coronamaatregelen kunnen ook bij hem zijn kinderen en kleinkinderen niet op visite komen. ,,Het isolement is, als je niet ziek bent, absoluut een grote opgaaf.”

Stress en zorgen door coronavirus

Mensen hebben meer last van stress en onrust door de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD IJsselland. Ook maken mensen zich zorgen over de maatregelen. Ruim een kwart van de deelnemers ervaart stress. Opvallend is dat juist de risicogroep, ouderen boven de 65, relatief weinig stress ervaart. Ouders met jonge kinderen ondervinden relatief veel spanning (37 procent).

Regio is gul voor zorgmedewerkers

Medewerkers van het Röpcke-Zweers-ziekenhuis in Hardenberg en de verpleeghuizen van de Saxenburgh Groep worden sinds de uitbraak van het coronavirus overladen met hulp en spullen. Wat hebben ze zoal allemaal gekregen? Je leest het hier.

Opdrachtgever redt taxibedrijven in de regio

Opdrachtgever PlusOV gaat taxibedrijven doorbetalen als ze door de coronacrisis in de problemen komen. Door de thuisblijfmaatregel zijn er veel minder ritten, terwijl PlusOV de bedrijven straks weer nodig heeft. Om te voorkomen dat ze omvallen, worden de bedrijven gewoon doorbetaald.

Gehandicaptenzorginstelling in Emmeloord getroffen door corona

Bij De Oester, een zorglocatie voor mensen met beperking in Emmeloord, is het coronavirus vastgesteld. Volgens zorginstelling Philadelphia, waar De Oester onder valt, is inmiddels in het hele land bij 39 van hun bewoners corona vastgesteld en zijn drie cliënten overleden.

Nog steeds te weinig beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel

Drie weken geleden luidde bestuurder Wim Martens van zorginstelling WoonZorgUnie (WZU) Veluwe al de noodklok omdat er te weinig beschermingsmateriaal is om zijn personeel te beschermen. Nu, drie weken later, is het nog steeds een heel gedoe om aan genoeg materiaal te komen. ,,Het is landelijk gewoon nog altijd niet voor elkaar.”

Volledig scherm © WZU Veluwe

Burgemeester: Duitsers niet welkom op markt op

De burgemeester van Dinxperlo zegt dat Duitsers niet welkom zijn op de markt op 1 mei. Morgen wordt in Duitsland de Dag van de Arbeid gevierd en traditioneel gezien trekken onze Oosterburen dan massaal de grens over. In coronatijd zijn alleen Nederlanders en inwoners van Suderwick (vastgegroeid aan Dinxperlo) welkom op de markt.

Nederlandse coronapatiënten maken oversteek wel