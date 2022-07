Corona verstoort voorbereiding op allerbelangrijkste muziekwedstrijd

Met video Als kind werd Yosef (30) op brute wijze uit zijn huis in Putten gezet: nu krijgt hij eindelijk een paspoort

Dankzij Yosef Tekeste-Yermane en Peter R. de Vries kwam vorig jaar de naturalisatie van tienduizend vluchtelingen in een stroomversnelling. Als kind werd Tekeste-Yermane op brute wijze uit zijn huis in Putten gezet. Maar met zijn naderende paspoort sluit hij een verbeten strijd af. Daarover heeft de in Putten opgegroeide Tekeste-Yermane nu een boek geschreven.

3 juli