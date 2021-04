Coronapatiënten van St Jansdal in Harderwijk mogen sneller naar huis: ‘Maar wij houden ze goed in de gaten’

Coronapatiënten uit de regio’s Noordwest-Veluwe en Flevoland die in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk liggen, kunnen eerder naar huis als ze stabiel zijn. De zorg wordt dan thuis voortgezet.

Om dit mogelijk te maken gaat St Jansdal samenwerken met de huisartsen in genoemde regio’s. Voor ondersteuning van patiënt en naasten wordt thuiszorgorganisatie Icare ingeschakeld. ,,Na een korte opname in het ziekenhuis kan de patiënt, na overleg met de huisarts, de verdere behandeling thuis voortzetten”, geeft internist-infectioloog Ouafae Karimi aan. ,,Vanuit het ziekenhuis houden wij onze thuispatiënten goed in de gaten en zijn wij dag en nacht voor hen bereikbaar.”

24 uur per dag bereikbaar

Dagelijks geven patiënten die thuis worden behandeld meetgegevens via een app door aan het monitoringscentrum van het ziekenhuis. Dat is 24 uur per dag bereikbaar. Karimi: ,,Als uit de meetgegevens blijkt dat de gezondheid van de patiënt achteruitgaat of als de klachten bij de patiënt toenemen, dan ondernemen wij meteen actie. Vanuit het ziekenhuis zijn veel zorgverleners betrokken bij de zorg thuis, zoals verpleegkundigen, zaalartsen, internisten en longartsen.”

Samenwerking

,,De samenwerking tussen ziekenhuis, huisartsen en thuiszorg bij zorg op afstand zorgt ervoor dat de patiënt thuis in de eigen omgeving kan herstellen en zelfstandig revalideren”, zegt huisarts Alja Sluiter uit Harderwijk aan. Carine Oldhoff, teammanager bij Icare: ,,Vanuit de wijkverpleging begeleiden we de patiënten die thuiskomen en zijn wij 24 uur per dag bereikbaar voor de patiënt. We ondersteunen eventueel ook bij het wassen en aankleden. Ook kan de expertise van onze gespecialiseerde longverpleegkundigen ingezet worden.”

De eerste patiënten hebben inmiddels met succes behandeling thuis gehad, meldt St Jansdal. Henk Pol uit Zeewolde is blij met de kans die hij kreeg om in de eigen vertrouwde omgeving te herstellen. De controle van zijn gezondheid via de app gaf hem een veilig gevoel. Zoals hij zelf zegt: ,,In het ziekenhuis, met locatie thuis.”