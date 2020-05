‘Dacht hij bij het gieten van de benzine aan donzige kuikens?’

EEN NIEUW BEGIN Dik (38) houdt ‘zijn’ apen in Apenheul zo veel mogelijk op afstand

20 mei Nog lang niet alle beroepen kunnen weer aan de slag, maar na de versoepelingen die het kabinet doorvoerde, mogen we al wat meer. Wie zijn die mensen, wat hebben ze gedaan de afgelopen twee maanden en hoe zien ze de toekomst? In de serie ‘Een nieuw begin’ zetten we dagelijks iemand in de spotlights. Vandaag: Dik Eenink (38) uit Wilp, dierverzorger in Apenheul in Apeldoorn.