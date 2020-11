Dagrecords sneuvelen in regio

In Heino werd een temperatuur gemeten van 18,8 graden (was 17,6). In Lelystad 18,6 en in Marknesse 18,4. In die twee laatstgenoemde plaatsen stond het record op 16,9 graden. ,,Bij het ene weerstation is er sprake van een verbetering van een paar tienden, bij andere veel meer. Dat heeft ook te maken met de meetreeks”, aldus Alfred Snoek van Weerplaza.

Autoruiten krabben

De hoogste novembertemperatuur ooit gemeten in ons land is 22.0 graden. Dit was op 1 november 2014, in het Limburgse Ell. ,,Het maandrecord in Oost-Nederland was op 6 november 2018 in Lelystad, toen werd het 19,6 graden. Dat gaan we denk ik niet meer halen, we zien deze week de temperaturen zelfs behoorlijk dalen. Tegen het weekend kan er sprake zijn van vorst aan de grond en mogelijk autoruiten krabben.”