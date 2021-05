Daling aantal coronapatiënten stokt in regionale ziekenhuizen: in Isala Zwolle zelfs een stijging

Dat de daling in Isala - tegen de landelijke trend in - nog niet zichtbaar is komt volgens woordvoerder Dorien Breukelman omdat in het Zwolse ziekenhuis patiënten verblijven die het heeft overgenomen uit regio’s waar het nog relatief druk is met covid-zorg. ,,We kijken of het binnenkort mogelijk is om deze patiënten weer over te plaatsen naar hun eigen regio.”