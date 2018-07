Daling aantal WW-uitkeringen: zoveel zijn het er in jouw gemeente

De dalende trend zet zich in vanaf januari 2016. In Deventer had in die maand 6,8 procent van de beroepsbevolking een werkloosheidsuitkering. Dat percentage is nu gedaald naar 3,7 procent. In Zwolle daalde het aantal in dezelfde periode van 5,6 procent naar 3,4 procent en in Apeldoorn van 5,8 procent naar 3,4 procent. Grootste daling van dit viertal noteerde Kampen (van 5,8 procent naar 2,7 procent).