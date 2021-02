Daling van sterftecijfers zet niet door in Flevoland, Gelderland en Overijssel

Er is sprake van oversterfte als er in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van prognoses en rekenmodellen had verwacht.

Zo was er in 2020 sprake van een totale oversterfte van 15.000 mensen tijdens de eerste- en tweede coronagolf en een hittegolf. De oversterftecijfers tijdens de tweede coronagolf (die begon rond week 39 van vorig jaar) leek te duren tot week 6 van dit jaar, toen de tendens eindelijk richting ‘normale’ waarden daalde.

Week 7

In week 7 (de periode van 15 tot en met 21 februari) stagneert die daling echter, meldt het CBS vandaag. Er overleden in deze week naar schatting 3.608 mensen. Dat zijn er 87 meer dan een week eerder en ruim 150 meer dan het CBS had verwacht.

Daarmee is een einde gekomen aan de daling van het oversterftecijfer die vanaf de jaarwisseling voorzichtig was ingetreden.

Het RIVM registreerde overigens 301 overleden COVID-19-patiënten in week 7.

Hoe rekent het CBS oversterfte uit? Het CBS spreekt van oversterfte als het aantal waargenomen overledenen hoger is dan het aantal verwachte overledenen in dezelfde periode. Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, is geschat op basis van waargenomen sterfte in de afgelopen vijf jaar. Deze gemiddelde sterfte per week levert een benadering op van de verwachte wekelijkse sterfte. Met behulp van de prognose van de bevolkingsontwikkeling wordt de verwachte sterfte per week herschaald om rekening te houden met bevolkingsgroei, vergrijzing en oplopende levensverwachting. Marges rond de verwachte sterfte zijn geschat op basis van de waargenomen spreiding in de sterfte per week in de afgelopen vijf jaar.

Flevoland, Gelderland & Overijssel

De cijfers van Gelderland, Overijssel en Flevoland laten eenzelfde verloop zien als de landelijke cijfers. Ook in deze drie provincies stagneerde de daling van de sterftecijfers.

Het CBS rekent niet per provincie uit wat de oversterftecijfers zijn, maar uit de grafieken blijkt dat de sterftecijfers in week 7 van 2021 in de drie provincies op of boven het niveau van week 7 in 2019 en 2020 zitten.

In Flevoland stierven in de periode van 15 tot en met 21 februari 62 mensen. Dat zijn er evenveel als in 2020 in dezelfde periode en vier minder dan in 2019. In Gelderland stierven in de periode van 15 tot en met 21 februari 462 mensen. dat zijn er zes meer dan in 2020 en 42 meer dan in 2019. In Overijssel stierven in de periode van 15 tot en met 21 februari 236 mensen. Dat zijn er zeven meer dan in 2020 en zestien meer dan in 2019.

Zie hieronder hoe het sterftecijfer per week in jouw provincie verloopt vanaf week 1 in 2019 tot en met week 7 in 2021:

