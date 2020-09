De agent moet nog meer fietsen in Oost-Nederland

Genemuiden omarmt opvang jonge, onbedoeld zwanger geraakte vrouwen

5 september Ieder uniek, kwetsbaar leven verdient een kansrijke start. Met deze idealistische gedachte is in Genemuiden De Wijkwieg ontstaan. Mirjam Grégoire is één van initiatiefnemers van deze opvang voor jonge, onbedoeld zwanger geraakte vrouwen. Vaak zijn deze vrouwen de wanhoop nabij, voldoen ze niet aan de juiste criteria voor opvang of hebben ze geen vertrouwen in de reguliere hulpverlening.