De cijfers bewijzen: we blijven nu minder thuis dan tijdens de eerste virusgolf

Dit doodgewone goedje helpt slippende treinen de herfst door

3 november Overlast door ‘bladmoes’ op het spoor is al jaren een terugkerend thema in de herfst. Gistermiddag was het weer eens raak op de lijn Zwolle Amersfoort, waar de machinist ter hoogte van Ermelo grote moeite had om zijn slippende trein op snelheid te krijgen. Volgens ProRail is die overlast door verschillende maatregelen, zoals een middel met aardappelzetmeel, de laatste jaren echter behoorlijk verminderd.