De commerciële schapenkudde is in trek: ‘Ze zijn zelfs ingehuurd door StukTV’

Scholieren in Oost-Nederland doen relatief weinig aan sexting (behalve in deze 6 gemeenten)

2 september 1 op de 26 scholieren van middelbare scholen in Noord- en Oost-Gelderland doet aan sexting. De regio Flevoland volgt met 1 op de 33 leerlingen en in de regio IJsselland is dit getal 1 op de 45. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl.