De dag dat (bijna) alles weer normaal werd. ‘Ik ken uw ogen, maar wist nooit wat eronder zat’

08.30 uur. De deur uit

Ik ga zoals iedere zaterdag de markt op. Voordat ik de deur dichtsla, controleer ik altijd een aantal zaken. Telefoon, sleutels, mondkapje. Het is een gewoonte geworden. Het is vreemd om niet meer aan één van die zaken te hoeven denken. Ik haal het mondkapje uit mijn broekzak en leg het op de kapstok. Weer een stap dichter bij het leven van vóór corona. Voor mij persoonlijk een grote, want ik verfoeide die dingen. In het voorjaar van 2020, toen het nog niet verplicht was, zag je er toch mensen mee rondlopen. Ik vond het de ultieme verbeelding van angst voor het onbekende. Maar alles went. Ook mondkapjes in het straatbeeld. Maar dat ik het niet meer bij me hoef te dragen voelt als een bevrijding.