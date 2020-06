De kleren gaan gewoon uit in de behandelkamer van chiropractor Anne (46)

Een nieuw begin Pedicure Rebecca (45) mag weer voeten verzorgen: ‘Ik heb nu echt eer van mijn werk’

27 mei Nog lang niet alle beroepen kunnen weer aan de slag, maar na de versoepelingen van de afgelopen weken kunnen we al wel weer wat meer in deze coronatijden. We praten met mensen die er mee te maken hebben. Wat deden ze de afgelopen maanden en hoe zien ze de toekomst? Vandaag: Rebecca Haan (45), pedicure in Schalkhaar.