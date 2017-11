De langzame comeback van de wolf in Nederland

En dan vorige maand. Even was de Veluwe in de ban van een wolf. Het dier werd op een foto vastgelegd terwijl hij rondliep in het natuurgebied. Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland, was blij met de komst van de wolf. ,,Het betekent dat de natuur er zo goed aan toe is, dat de wolf hier kan leven. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat mensen bang zijn dat de wolf hun kippen of schapen gaat opeten.’’



Schaapherder Daphne van Zomeren (41) uit Elspeet heeft er wel heel even wakker van gelegen. In het holst van de nacht. Een wolf op de Veluwe? Haar Veluwe? Dagelijks is ze met haar kudde op de hei te vinden, in het uitgestrekte gebied bij Elspeet. ,,Het is een gek idee. Een wolf. Maar het is natuurlijk ook heel bijzonder, een wolf in het gebied.'' Want ze houdt van de natuur, is een buitenmens. ,,En een wolf is natuurlijk speciaal. Maar het is een raar idee dat je 'm zomaar tegen zou kunnen komen.'' Uiteindelijk neemt eind oktober het aantal meldingen van een wolf af. Het dier is vertrokken, zo stelt Wolven in Nederland.