De markt lijkt in Deventer en Zwolle het uitje van de zaterdagmiddag, bijna niemand komt alleen

In Zwolle slenteren veel mensen in tweetallen over de zaterdagmarkt. Af en toe houden ze stil voor een kraampje. De markt lijkt eerder een uitje dan een plek om dingen te kopen. Vriendinnen Tinka Haverkamp en Elizabeth Worm, die samen een oliebol staan te eten naast de kerstboom op de Grote Markt, zijn dan ook niet in de stad om kerstinkopen te doen. ,,We wilden even een rondje door de stad wandelen”, vertelt Haverkamp. ,,Hier is het nog wel redelijk druk”, zegt ze, wijzend naar de markt. ,,Maar in de rest van de stad is het heel erg rustig.”