De remedie na het kerstdiner: 10 uitbuik-wandelingen in Oost-Nederland

Je had je nog zo voorgenomen niet teveel te eten met de kerstdagen. Maar het was allemaal zó lekker. En in gezellig gezelschap vergeet je zo’n plan dan ook weer gauw. Wat te doen als de broekriem knelt (na) vandaag? Ga wandelen! We wonen in een streek met prachtige natuur waar dat prima kan.

Volgens Iranda Vermij van Staatsbosbeheer is de Veluwe een goede plek om op tweede kerstdag even de benen te strekken. Zo kun je wat haar betreft een kijkje gaan nemen in het Speulder- en sprielderbos, gelegen in Putten en Ermelo. Ook het Zandenbos tussen Vierthouten en Nunspeet zou een goed toevluchtsoord kunnen zijn voor een kerstwandeling, onder meer vanwege de dertig meter hoge uitkijktoren. Vermij merkt op dat dit het beste kan in combinatie met een bezoek aan het bijgelegen bezoekerscentrum. Hier kun je namelijk allerlei informatie over het gebied vinden.

Mocht je die plekken al een keer hebben bezocht, dan zouden ook de Hoog Buurlose Heide in de buurt van Apeldoorn en landgoed Beekvliet in de Achterhoek leuke alternatieven kunnen zijn, aldus Vermij. Boswachter Harco Bergman van het Kuinderbos, gelegen tussen Bant en Kuinre, prijst een wandeltocht in zijn eigen bos aan. ,,Je kunt starten aan de Hopweg 21 in Bant. Je waant je in Zweden. Naald en loofbomen wisselen elkaar af en er zijn kronkelpaadjes met altijd wel een view over het water.”

Je kunt er tijdens tweede kerstdag natuurlijk ook voor kiezen om deel te nemen aan één van de speciaal georganiseerde kerstwandelingen.

Een veelbesproken wandeling

Op één van de meest besproken locaties van afgelopen jaar kun je op tweede kerstdag een wandeling gaan maken: de Oostvaardersplassen. Samen met een gids van Staatsbosbeheer ga je vanaf 11:00 uur het gebied in. Tijdens de wandeling krijg je van de gids allerlei informatie over de bewoners van het gebied en er bestaat een kans dat je zelf ook nog een edelhert of vos tegen zult komen. De wandeling eindigt tegen 15:00 uur in het buitencentrum en daar staat vervolgens een high tea op je te wachten. De prijs is 27,50 euro, voor kinderen is dat 17,50 euro.

Lemelerberg

Toch liever een wandeling met wat muzikale begeleiding? Dan moet je op tweede kerstdag bij de Lemelerberg zijn. In dit natuurgebied kun je samen met je familie of alleen onder het genot van een warm drankje een lange wandeling maken. Er zijn routes van 5 en 10 kilometer en onderweg hoor je het geluid van de midwinterhoorn. Starten kan tussen 10:30 en 14:00 uur, deelname kost slechts vijf euro.

Schokland

Of wordt het toch een informatieve wandeling om later die avond tijdens het kerstdiner met feitjes de familie te kunnen imponeren? In dat geval is een wandeling op Schokland wellicht interessant. Een gids laat je tijdens de wandeling van 4,5 kilometer de mooiste plekjes van het voormalige eiland in de Zuiderzee zien en vertelt in twee uur alles over de cultuur en over hoe het leven 150 jaar geleden was. Deze wandeling begint om 14:00 uur en kost vijf euro per persoon.

Selectie

De Stentor heeft een selectie gemaakt van gemarkeerde wandelingen van rond de 5 km (dan ben je ongeveer een uur onderweg, dat moet voor de meeste mensen te doen zijn) in Oost-Nederland. Ze staan hier onder in de kaart aangegeven.