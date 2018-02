De Stentor Kieswijzer nu online

In de vandaag gelanceerde Kieswijzer geeft u uw mening over de stellingen in uw gemeente, kunt u ze direct vergelijken met de meningen van de partijen en krijgt u na afloop overzichtelijk gepresenteerd met welke partijen u de meeste overeenkomsten hebt. Zo hoeft u niet alle partijprogramma’s door te worstelen om te weten te komen wat de standpunten van de partijen zijn.



Omdat deze krant samenwerkt met het AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, PZC, Tubantia en Het Parool is de Kieswijzer beschikbaar in maar liefst 220 gemeenten in Nederland. Daarmee is het de grootste regionale stemhulp ooit.