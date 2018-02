De Stentor lanceert Kieswijzer

Stentor-verslaggevers Pepijn van den Brink en Sander Zurhake, die dit project samen met de gemeenteraadsverslaggevers voor de Stentor trekken, laten weten dat slechts in een enkel geval een partij niet wil meedoen. Dat wordt gemeld in de Kieswijzer voor die gemeente.



Gebruikers van de Stentor Kieswijzer krijgen stellingen voorgelegd over zaken die spelen in hun gemeente, waarbij zij kunnen aangeven in hoeverre zij het ermee eens zijn. Daarbij kunnen zij direct zien hoe de verschillende partijen in hun gemeente erover denken. Nadat alle stellingen zijn beantwoord, laat de Kieswijzer zien welke partijen het beste passen bij de gegeven antwoorden. Zo kunnen lezers zich oriënteren op de verkiezingen, zonder daarbij partijprogramma’s door te hoeven spitten.