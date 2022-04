De Stentor Nieuws Update | Beelden filmset Baldwin • Lintjesregen in de regio

Het is topdrukte bij de bakker, zelfs na de lockdowns: ‘Een beetje extra luxe’

Voor veel ondernemers waren de lockdowns zwarte bladzijden in hun bedrijfsleven. Terwijl de horeca, kledingzaken en cultuursector moesten zwoegen om hun zaak overeind te houden, kregen speciaalzaken juist alleen maar meer klandizie. Het aantal klanten zakt bij de meeste zaken inmiddels weer wat in, maar bij de bakker is het nog steeds drukker dan ooit.

27 maart