De Stentor Nieuws Update | Bijzondere viering van 25-jarig jubileum en opvang van vluchtelingen in de regio

Brandweer­korp­sen in Oost-Nederland: 'Het is wel extreem, drie stormen in paar dagen tijd’

Drie dagen storm. Houdt de brandweer in de regio Oost-Nederland het nog wel vol? Brandweerkorpsen hebben minder bezetting vanwege het coronavirus en op den duur speelt moeheid door de vele inzetten ook parten. ,,We reageren alleen nog maar op acute meldingen voor mens en dier”, is er voornamelijk te horen van woordvoerders van de Veiligheidsregio’s Noord- en Oost Gelderland, Flevoland en IJsselland.

20 februari