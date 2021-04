de Stentor Week Update: Urkers opgepakt en man uit Apeldoorn vermist

In deze gemeenten was het opkomstper­cen­ta­ge bij de verkiezin­gen wel heel laag: een foutje?

18 maart Een aantal gemeenten in Oost-Nederland keek raar op toen zij hun opkomstpercentage bij de Tweede Kamerverkiezingen onder ogen kregen. Was het echt zo laag? In Ommen, Hardenberg en Ermelo gingen ze op onderzoek uit en bleek er een foutje te zijn gemaakt.