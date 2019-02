De tuin in dit weekend? Veertien tips waarmee je nu al aan de slag kunt

Mos

Alle regen en nattigheid van de afgelopen winter laat z’n sporen na op terras of oprit in de vorm van een laagje mos dat, als het nat is, gevaarlijk glad kan zijn. Bij tuincentra en bouwmarkten zijn allerlei middelen te koop waarmee mos kan worden verwijderd, maar de simpelste manier om tegels mosvrij te krijgen is nog altijd natuurazijn. Goedkoop en effectief. Let er wel op dat het azijn niet op de andere planten terechtkomt, want die verdwijnen dan net zo snel als het mos.