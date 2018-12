De verkoop is begonnen, zes vragen over vuurwerk

Wat is er dit jaar anders?

Wil je vuurpijlen afsteken dan moet je verplicht een standaard kopen. Zonder standaard krijg je geen vuurpijlen mee. ‘Het afschieten van vuurpijlen wordt hierdoor veiliger met minder letsel als gevolg’, meldt het Rijk. Volgend jaar moeten verkopers van consumentenvuurwerk overigens verplicht gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten meegeven aan klanten. Dan weet u dat alvast.

Hoeveel geven we uit?

Méér dan de 68 miljoen euro van vorig jaar. Althans, dat verwacht Leo Groeneveld, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (de landelijke vereniging van de vuurwerkbranche). Uit de online verkoop blijkt dat we gemiddeld 108 euro per bestelling uitgeven, zei hij onlangs tegen het AD. ,,Dat is net iets meer dan vorig jaar en toen waren we al behoorlijk tevreden over de omzet. Daarnaast zien we dat er ook méér vuurwerk wordt verkocht, plus 3 procent in vergelijking met een jaar geleden. Als je beseft dat 31 december vorig jaar op een zondag viel en de verkooppunten gesloten moesten blijven, dan weet ik vrijwel zeker dat we de 68 miljoen euro omzet van 2017 gaan overtreffen.’’ Twee jaar geleden gaven we ook 68 miljoen euro uit, in 2015 was het 65 miljoen. Topjaar was 2008 met 74 miljoen.

Mag je vuurwerk invoeren uit Duitsland of België?

Ja hoor, maar niet meer dan 25 kilo. Dat is de hoeveelheid die je in Nederland in bezit mag hebben. Verder moet het vuurwerk een Nederlandse gebruiksaanwijzing hebben en moet er een CE-markering op staan. Dat is een keurmerk dat in de Europese Unie van kracht is. De politie wil nog wel eens controleren in de grensstreek trouwens.

Goed, we hebben vuurwerk. Waar steken we het af?

Dat mag niet op elke plek. Gemeenten kunnen het afsteken van vuurwerk op bepaalde plaatsen verbieden. Kijk voor meer informatie even op de website van uw gemeente. Daar leest u ook óf en zo ja, waar u carbid mag laten knallen.

Hoe weet ik trouwens of mijn vuurwerk legaal is?

Kan best lastig zijn om te bepalen, meldt de politie. ‘Illegaal vuurwerk hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden’. Vuistregel is, aldus de politie: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht’. Denk bijvoorbeeld aan Bengaals vuur, mortierbommen en lawinepijlen. Legaal vuurwerk is onder meer te herkennen aan de aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’, een Nederlandse gebruiksaanwijzing, bovengenoemde CE-markering en een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten van het vuurwerk.

En hoe lang kunnen we genieten van de rotjes en pijlen?