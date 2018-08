De Waard Tenten failliet, omkoping door Brummense in Nepal

DE WAARD TENTEN - Het befaamde tentenbedrijf De Waard Tenten is failliet. Het bedrijf is meegezogen in het faillissement van het moederbedrijf: Vrijbuiter in Roden. Maar, er is hoop op een doorstart. ,,Als De Waard doen we het hartstikke goed.''

HITTEGOLF - Het is al 22 dagen lang heet in Oost-Nederland. Al 22 dagen achter elkaar is het hier warmer dan 25 graden Celsius. Daarmee is dit de langste hittegolf ooit in het Oosten.

COMMISSARIS - Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, is opgenomen in het ziekenhuis met een hersenvliesontsteking. Hij legt zijn werk per direct neer.

OMKOPING - in Brummen is een 77-jarige vrouw aangehouden, die wordt verdacht van het omkopen van een minderjarig slachtoffer van seksueel misbruik in Nepal. Ze zou het slachtoffer tienduizenden euro's hebben geboden om haar opgepakte broer (66) vrij te krijgen.

ONGEVAL - Een automobilist is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Domineesweg - N352 op Urk. Hij kwam door onbekende oorzaak frontaal in botsing met een vrachtwagen.

MOORDPOGING - Elburger Gerhard B. (78) is veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor de moordpoging op zijn schoondochter. B. probeerde haar te vermoorden met met een luchtdrukpistool en een mes.

AANRANDER - Een minderjarige jongen uit Deventer is veroordeeld tot verblijf in de jeugdgevangenis en behandeling voor het aanranden van 13 vrouwen in zijn woonplaats. Hij pleegde de aanrandingen tussen oktober 2017 en januari 2018.

