De wc als teststraat? Wat rioolwater ons kan vertellen over corona (en andere ellende)

Update+video Megadrukte in winkelstra­ten Oost-Nederland na aankondi­ging totale lockdown: Meppel gooit centrum dicht

14 december Het is vandaag een topdrukte in de binnensteden. Toen iets voor twaalven bekend werd dat Nederland om middernacht in een ‘totale lockdown’ gaat, spoedden drommen mensen zich als een haas de stad in. Voor kerstinkopen. Of een Staatslot. Of een kappersbeurt. Het lijkt in veel steden op maandag wel zaterdag. Meppel besloot rond 17.00 uur het centrum af te sluiten.