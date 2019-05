Mijn jongste was bij mij, ik moest voor werk in Harderwijk zijn en ineens dacht ik: verrek, het Dolfinarium, het nuttige met het aangename, alles, werk en privé, zou die dag mooi ineen vallen. Nu ben ik jaren lang hoofdredacteur geweest van een magazine voor moeders, waarin het Dolfinarium adverteerde. Hoewel dit speelde in de tijd dat de Konikpaarden nog gewoon dood hongerden in de Oostvaardersplassen en de paarden in Raveleijn nog met brandende dekens door de Efteling mochten galopperen zonder dat een of andere dierenactivist zichzelf ervoor wierp, liep mijn mailbox regelmatig vol met boze moeders. Ze foeterden me uit en wezen op het dieronvriendelijke moorddadige karakter van het park. Enfin. Zeggen dat ik het niet geweten heb, kan ik niet.

De jongste heeft er echter zin in, dus wandelen we die dag, na de exorbitante toegangsprijs te hebben betaald over een vrij rustig Dolfinarium. Een veeg teken. Overal zie ik borden met teksten over de diervriendelijkheid van het park, over hoe goed ze voor de dieren zorgen. We zien een zeeleeuwenshow, een walrussenshow, maar voor de dolfijnen show zijn we te laat. Buiten in het water springen er genoeg rond, dus ook die kunnen we van ons lijstje vinken. ,,Ze hebben het toch best oké hier?” vraag ik mijn jongste, als we samen kijken naar hoe ze gevoederd worden met dode vis.

Beneden het park kun je onder water kijken bij de dieren. In groen troebel water, tussen ronddrijvende slierten alg en mos, op een betonnen bodem zien we donkere schaduwen van de dolfijnen, tot ze echt langs het raam zwemmen. De witte dolfijnenbek, die altijd vriendelijk lijkt te lachen, ziet er hier uit als een grimas. Ook mijn jongste vindt deze aanblik wel heel triest.