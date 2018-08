Derde slachtoffer NY ook uit Deventer, boeren gaan op waterrantsoen

- FAMILIEDRAMA NEW YORK - Het derde dodelijke slachtoffer van een familiedrama in New York, is de 38-jarige Saskia. Ook zij kwam uit Deventer, net als Linda Olthof, die ook werd doodgeschoten. De familie reageert ontzet.

- SCHIETPARTIJ APELDOORN - Er is vandaag een schietpartij geweest in de wijk De Maten in Apeldoorn. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar de politie kan nog niet zeggen wat de aanleiding was. Vermoedelijk waren er drugs in het spel.

- DEBACLE DE VIKING - Opnieuw is de bouw van filmtheater de Viking in Deventer stilgelegd. Het blijkt dat de details van het gebouw onvoldoende zijn uitgewerkt. Hierdoor ontstaan er problemen tijdens de bouw. Alles lezen over dit hoofdpijndossier in Deventer? Klik dan hier!

- DROOGTE - Boeren zitten op waterrantsoen. Zij mogen van het waterschap Drents Overijsselse Delta niet meer sproeien. Doen zij dat wel, dan volgt een waarschuwing. Althans, voor nu. Want straks gaat het waterschap boetes uitdelen. En die kunnen oplopen tot 15.000 euro.

- OPZIENBARENDE WAPENROOF - 25 dienstpistolen en 450 kogels: dat is de buit van de opzienbarende wapenroof uit een gebouw van Justitie in Zutphen. Opvallend: het alarm ging niet af tijdens de roof. De vraag is dus nu of er (ex-)medewerkers van Justitie bij deze wapenroof betrokken waren. Met zo'n wapen (en munitie) kan een moord worden gepleegd, vertelde wapenexpert Jaś van Driel eerder deze week.

