Deze 1-aprilgrappen gaan rond in Oost-Nederland, trap er niet in!

Een vegetarische otter, een vacature voor een achtbanentester in Walibi en de dolfijnen van het Dolfinarium vinden een tijdelijk onderkomen in een buitenzwembad. Het is vandaag 1 april en veel bedrijven hebben weer de moeite genomen een grap te bedenken. Met dit overzicht trap je er niet in.

Vegetarische otter in de Weerribben

Een otter die de vis laat zwemmen? Als je het natuurplatform Nature Today mag geloven, zwemt er eentje rond in de Weerribben. Daar zouden opvallend groene spraints, otterpoep dus, zijn gevonden. Volgens het platform gaat het om één otter die ineens de vis laat staan en enkel plantaardig voedsel wil.

Dolfijnen vinden elders een onderkomen

Vanwege een lekkage in het dolfijnenbassin van het Dolfinarium in Harderwijk, moesten de dolfijnen een nieuw onderkomen hebben. Gelukkig boden de vrijwilligers van Stichting Zwembad de Welters in Wijhe de oplossing. De dolfijnen konden daar hun onderkomen vinden. En wie wilde, kon - ondanks de coronamaatregelen - een kijkje nemen. Hoeveel mensen zouden er bij het zwembad zijn geweest?

Achtbanentester gezocht in Walibi

Een opvallende vacature bij Walibi deze week. Het pretpark zocht namelijk iemand die fulltime achtbanen wilde testen. Omdat de achtbanen al langere tijd stil zouden staan, zou het volgens een woordvoerder noodzakelijk zijn om ze te testen. Hoewel bij navraag door Walibi werd beweerd dat het echt geen 1-aprilgrap was, bleek het toch te mooi om waar te zijn. Vandaag maakte het park bekend dat het toch een grap was. Toch is er voor een van de 1.300 sollicitanten nog wel een gelukje. Hij of zij mag alsnog een dag komen om alles te testen.

Weg met de ananas

Bij pizzaketen Domino’s gaan ze met de tijd mee. Dus werd het ingrijpende besluit genomen om te stoppen met het verkopen van ananas op pizza’s. ,,We zijn altijd bezig met het verbeteren en aanpassen van het menu. En we hebben de laatste tijd gemerkt dat er steeds meer discussie is over de aanwezigheid van ananas op de pizza Hawaii”, aldus marketingdirecteur Casper Mooyman. Volgens Mooyman zijn er al genoeg discussies in Nederland en is hij er klaar mee.

Weg met de negativiteit

De Jamin is klaar met alle negativiteit en wordt vanaf nu de Japlus. Eind dit jaar zal het bekende logo van Jamin uit alle winkelstraten zijn verdwenen. ,,Jamin-winkels zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse retail-landschap. De formule is zich door de jaren heen altijd blijven ontwikkelen om met de tijd mee te gaan. Eind vorig jaar hebben we een uitvoerig onderzoek laten doen naar de associaties rondom onze naam. Daar kwam uit voort dat die door sommigen niet alleen als wat gedateerd wordt ervaren, maar vaak ook een negatieve lading heeft.”

Volledig scherm De Japlus. © Jamin Nederland

Pizzasoep

De pizzaketens buitelen deze 1 april over elkaar heen. Zo komt New York Pizza met de ‘klassieke Pizza Pepperoni soep’. ,,Tot nu toe werd de soep op basis van ons klassieke Pepperoni-recept alleen bij ons op het hoofdkantoor gemaakt”, vertelt oprichter en CEO Philippe Vorst. ,,De reacties onder het personeel waren eensgezind: iedereen zou deze Pizza Pepperoni soep moeten proberen. Dat kan nu dus vanaf mei: proeven is geloven!”

Naast dungesneden pepperoni bevat het recept onder andere champignons, rode ui, gele paprika en verse tomaten uit de Algarve in Portugal. Tip voor de fijnproevers: voeg Parmezaanse kaas toe om de soep extra lekker te maken.

Volledig scherm Pizza Soep bij New York Pizza © New York Pizza