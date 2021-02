Deze diersoorten maakten een succesvolle comeback in Oost-Nederland (en waarom dat goed nieuws is)

De kans dat je als argeloze wandelaar op de Sallandse Heuvelrug een korhoender tegenkomt, is nihil. Voor Mark Zekhuis (52) ligt dat anders. ,,Voor mij is de kans één op drie’’, zegt de ecoloog uit Wesepe, die al 23 jaar actief is voor Landschap Overijssel. ,,Ik weet ze te vinden.” Over een jaar of tien is de situatie anders, hoopt hij. ,,Dan is de kans groter dat je ze als bezoeker van het Nationaal Park tegenkomt. Dat maakt het spannender daar te wandelen.’’