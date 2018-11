Deze mantelzorgers verdienen een dikke pluim

Dag van de MantelzorgHet is de dag van de mantelzorg! Op onze oproep om mantelzorgers in het zonnetje te zetten kwamen tientallen reacties binnen. Hier onder een selectie.

Hoenderloo: ,,Ariska Klein-van Hunen absoluut de liefste en beste mantelzorger die er is. Ze heeft een eigen drogisterij waardoor ze 6 dagen per week werkt. Haar ouders wonen naast haar (met doorgang waardoor ze altijd naar haar kunnen). Ze zorgt elke dag voor koffie, wast, zorgt dat de afspraken gemaakt worden, doet hun administratie, zorgt dat alles netjes is, en gaat mee met doktersbezoeken Een topper met een hart van goud en ze zal nooit aan haar zelf denken.’’

- Sandra van Hunen

Volledig scherm Albert de Vries werd voorgedragen door dochter Heidi Bronkhorst. © Heidi Bronkhorst.

,,Ik wil graag mijn vader Albert de Vries, opgeven . Ondanks zijn 85 jaar staat hij dag en nacht klaar om mijn moeder bij te staan. Hij zal nooit “ nee “ zeggen tegen ma wanneer zij een beroep op hem doet. Of het nu gaat om koken, kopje koffie zetten, een veter strikken, rondje wandelen of boodschapje doen. Dankzij zijn hulp is het voor ma mogelijk om thuis te blijven wonen.Daarom verdient hij het om eens extra in het zonnetje gezet te worden.’’-

Heidi Bronkhorst.

Non-stop zorg

Deventer: ,,Ik zou graag mijn vader Henk Jan Jansen in het zonnetje willen zetten omdat hij vanwege dementie non-stop mantelzorg verleend aan mijn moeder Wilma Jansen. Hij staat continu voor haar klaar. ‘’

- Henk Jan Jansen

,,Toke Klomps verdient het echt om in het zonnetje gezet te worden. Omdat ze koste wat het kost klaar wilt staan voor een kennis, buurvrouw en familie! Hierbij denkt ze bijna nooit aan haar eigen energie. “

- Sharon Stegeman

Samen druk

,,Ik wil graag mijn broers Hennie en Bertie en mijn zus Liesbeth in het zonnetje zetten, wij zijn samen altijd bezig voor mijn ouders, vader woont in een KSW en moeder in een tijdelijke opvang wachtend op een plaatsje in een verzorgingshuis. Samen zij we er druk mee.”

- Angela Broekhof

,,Mijn vader Wim Fijn verdiend het om in het zonnetje gezet te worden. Hij staat al jaren voor iedereen klaar en is altijd in de buurt als je hem nodig hebt. Een betere mantelzorger, opa en vader als hij bestaat gewoon niet! Ik ben ontzettend trots op hem!”

- Susan Endeman

Zwolle: ,,Mijn zus verdient het zeker, sinds de geboorte van mijn verstandelijk gehandicapte dochter Anjali neemt mijn zus haar al 23 jaar 1 dag per week mee om leuke dingen te doen. Zij zorgt dan dat zij op deze dag niet werkt mast een speciale dag maakt! Ze is Wilma Jonkman in Zwolle”.

- Gerry Willemsen

Zorg voor zus

Dalfsen: ,,Graag zou ik mijn moeder eens in het zonnetje willen zetten. Zij is 89 jaar en doet alles nog zelf en zorgt ook elke week nog voor de boodschappen, de tuin en de was van haar twee jaar jongere zus die niet zo mobiel is als zijzelf. Ook springt ze bij haar eigen kinderen wel eens bij met allerhande zaken. Zij vindt dit heel gewoon en verdient een mantelzorgcompliment.’’

- Ellen Hendriks

,,Mijn schoonmoeder zorgt al 35 jaar voor haar zieke man met parkinson. Ze zorgt voor hem en leeft voor hem. Vaak vergeet ze dat ze zelf ook leuke dingen mag en kan doen. Ze verdiendt het om in het zonnetje gezet te worden.’’

-Andrea Wolters Dijkhuis

,,Ik wil mijn man & beste vriend Ben Dekker graag eren op de dag van de mantelzorger. Hij heeft de afgelopen jaren het hele huishouden overgenomen en zorg voor mij. Mijn dochter helpt met de verpleegkundige taken .Hoe groot is onze liefde voor elkaar, vandaar deze dag in het teken van de ander. Super bedankt.‘’

-Sieta Dekker

Apeldoorn: ,,Mijn moeder, mevrouw Martens is 75 jaar, zorgt al een aantal jaren voor mijn zwaar dementerende vader. Sinds januari verblijft mijn vader in de Heemhof (zorginstelling) en mijn moeder bezoekt hem minstens 5x per week. Verzorgt zijn wasgoed en neemt nog een gedeeltelijke taak van zijn verzorging op zich. Er is niet meer te communiceren met hem, de wisselende buien van emotioneel tot verbaal agressief maken de bezoekjes aan hem erg moeilijk.’’

-Linda Martens

Via Facebook

Enkele reacties zoals die onder ons Facebook-bericht binnenkwamen:

-Henny Jansen: Mijn broer Jan die 24/7 zorgt voor onze zus Gerrie.

-Wijnie Van T Veld : Voor mijn schoonzus Janny die alles doet voor haar moeder van 97.

- Hennie Vandenberg: Mijn zwager Bartelt, die doet alles voor mijn zus. In 1 woord geweldig.

- Joke Weissink-Bruning: Voor mijn schoondochter Mariska van Egmond. Ze heeft haar dementerende oma in huis genomen en vijf jaar voor haar gezorgd. En dat met ook nog eens drie kleine kinderen. Drie weken geleden is Oma Riek op 94-jarige leeftijd overleden! Ze verdient het alsnog , met terugwerkende kracht, in het zonnetje te worden gezet!

- Liesbeth Savic-Kiffen: Mijn vader Hein Kiffen die de laatste jaren alles in huis doet en heel goed voor mijn moedertje zorgt.😘❤