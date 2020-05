Deze mooie boodschappen ontvingen wij na onze moederdagoproep

Mijn moeder Hilly Stoel is een top vrouw, die altijd klaar staat voor haar kinderen en kleinkinderen. Altijd oppassen op de kleinkinderen vooral toen ze kleiner waren, maar ook voor anderen staat ze klaar, zo is ze ook vrijwilliger bij Margaretha, wat ze met alle liefde doet. Mijn moeder is een ondernemende, bezige vrouw en heel creatief, die graag wat voor anderen doet en maakt, en daarom de beste moeder / oma is. We love you. Niks is haar te gek de kleinkinderen kunnen iedereen meenemen naar haar, of om gezellig te eten of wat leuks of creatiefs te doen. Mijn moeder houdt erg van gezelligheid en uitgaan. We gaan dus ook vaak samen op stap, wat erg bijzonder is. Daarom mag ze nu wel eens op deze manier in het zonnetje worden gezet.

Groetjes Leonie Stoel.