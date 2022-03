Deze vijf Overijsselse gemeenten noteerden de minste misdrijven in Nederland

Check jouw gemeenteHet aantal inbraken, diefstallen, geweldsincidenten en vernielingen is de afgelopen tien jaar sterk afgenomen in Oost-Nederland. Vooral Overijssel overlegt positieve cijfers. De vijf gemeenten in Nederland met relatief de minst geregistreerde misdrijven in 2021 komen uit deze provincie.

Tussen 2012 en 2021 is Nederland een stuk veiliger geworden. Die conclusie kan worden getrokken op basis van de criminaliteitscijfers en de veiligheidsmonitor van het CBS. Ook in deze regio is er reden tot optimisme. In Overijssel en Gelderland werden vorig jaar 54 procent minder traditionele misdrijven - zoals inbraak, diefstal, geweld of vernieling - gemeld dan in 2012. Dat is iets boven het landelijke gemiddelde (52 procent).

Naast de geregistreerde criminaliteit worden er ook misdrijven gepleegd waar géén aangifte van is gedaan. Die incidenten vallen dus buiten de politiecijfers. Om ook deze criminaliteit in beeld te krijgen, maakt het CBS een veiligheidsmonitor op basis van een bevolkingsonderzoek. Ook deze cijfers stemmen positief.

Slachtoffer

Het aantal mensen dat zegt in 2021 slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit, is de laatste tien jaar namelijk in alle politieregio’s gedaald. In Oost-Nederland zei vorig jaar bijna 15 procent van de ondervraagden het slachtoffer te zijn geweest van inbraak, diefstal, geweld of vernieling. In 2012 was dit nog het dubbele.

Vooral Amsterdammers geven nog steeds vaak aan slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf. In 2021 was dit nog ruim een kwart (27,4 procent) van de inwoners van de hoofdstad.

Veilige gemeenten

Als het ergens veilig toeven is, dan is het wel in Overijssel. Het aantal geregistreerde gevallen per duizend inwoners is in veel van deze gemeenten laag. De vijf Nederlandse gemeenten met de minst geregistreerde misdrijven in 2021 zijn allemaal uit deze provincie afkomstig.

Dalfsen, Dinkelland en Tubbergen voeren de lijst aan. Daar werden vorig jaar 5 traditionele misdrijven geregistreerd per duizend inwoners. Na deze drie koplopers volgen Staphorst (6) en Zwartewaterland (7). Ter vergelijking: in de grote steden Amsterdam (49), Rotterdam (45), Utrecht (44) werden de meeste misdrijven geregistreerd per duizend inwoners.

In Oost-Nederland noteren Zwolle (30), Zutphen (29) en Lelystad (29) de minst gunstige cijfers. Het gemiddelde voor Nederland ligt op 25 geregistreerde misdrijven per duizend inwoners.

Een deel van de daling van de geregistreerde misdrijven in de afgelopen tien jaar is wat vertekend. Die wordt namelijk veroorzaakt door de afname van aangiftebereidheid. Die daalde met 20 procent. Deze afname vond plaats tussen 2012 en 2019, sindsdien is ze gelijk gebleven.

Online fraude

Hoewel traditionele criminaliteit steeds minder vaak voorkomt, slaan online criminelen de afgelopen jaren veel vaker toe. Zo is het aantal slachtoffers van aankoopfraude - waarbij je wel voor spullen hebt betaald, maar ze nooit geleverd krijgt - meer dan verdubbeld: 15 procent van de Nederlanders heeft hiermee te maken gehad in 2021. Ook geven bijvoorbeeld meer 15-plussers aan online gepest te worden dan tien jaar terug.

