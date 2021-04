Deze vrouwen deden mee aan een missverkiezing en zo verging het ze: ‘Blijf dicht bij jezelf en gebruik je verstand’

Elles Hetebrij uit Wijhe

,,Ik was 21, woonde in Wijhe en had net de verkering uit. Mijn moeder zag dat ik wegkwijnde van liefdesverdriet en vond het tijd voor een verzetje. Ze had een oproep gezien in Veronica Magazine. Voor de jonge lezers: dat is een televisiegids. Ze zochten deelnemers voor Miss Universe Nederland. We hebben mij opgegeven en ik werd Miss Overijssel.’’