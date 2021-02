Dichten datalek GGD zorgt voor nieuw probleem: ‘Minder gedetailleerd zicht op verspreiding coronavirus’

Verpleeg­hui­zen blijven open, ook als Britse coronamu­tant toeslaat: ‘Dit risico hoort bij het leven’

16 januari Verpleeghuizen in de regio zetten zich schrap voor een uitbraak van de gevreesde Britse variant van het coronavirus, die veel besmettelijker is. Toch blijven instellingen zo veel mogelijk open voor bezoek, ook bij nieuwe besmettingen of zelfs bij grootschaliger uitbraken. De regels worden dan wel een stuk strenger en strikter. ,,Dichtgooien doe je alleen als je het niet meer weet.’’