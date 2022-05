Dieven slaan gaten in bedrijfsbusjes op de Veluwe en roven gereedschap: ‘Dit kost ons duizenden euro’s’

Uit berichten en foto’s op Facebook blijkt dat er in de nacht van dinsdag op woensdag minstens acht bedrijfsbusjes zijn gesloopt in ’t Harde en afgelopen nacht zeker vier in Elspeet. In de nacht van maandag op dinsdag is er volgens Van der Sluis Technische Bedrijven een busje van een monteur in Heerde gesloopt en leeggeroofd.