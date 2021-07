Dijkdoorbraak bij Hattem: water slaat gat van 15 meter, vee halsoverkop in veiligheid gebracht

Vicevoor­zit­ter gemeente­raad: ‘Epe handelt in strijd met de wet en belemmert de pers’

9 juli ,,We handelen in strijd met de wet, we belemmeren de pers en we creëren onze eigen problemen.’’ Die waarschuwing uit Hans de Goede, vicevoorzitter van de gemeenteraad in Epe, aan burgemeester Tom Horn en alle raadsleden. Volgens De Goede, ook D66-fractievoorzitter, handelt de lokale politiek in strijd met de uitgangspunten van een open democratie.